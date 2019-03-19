Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Eğitim Kurumlarını Hedef Seçen Hırsızlar Kamerada

Sultangazi'de Eğitim Kurumlarını Hedef Seçen Hırsızlar Kamerada

2 saat önce

SULTANGAZİ'de dershane, kurs ve okul gibi eğitim kurumlarını soyan hırsızlar yakalandı.

Sultangazi'de Eğitim Kurumlarını Hedef Seçen Hırsızlar Kamerada, System.String[]
SULTANGAZİ'de dershane, kurs ve okul gibi eğitim kurumlarını soyan hırsızlar yakalandı.

 

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dershane, kurs ve okul gibi eğitim kurumlarında 23 Şubat ile 10 Mart tarihleri arasında 5 farklı hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızların yakalanması için operasyon yapıldı. 18 kişilik şebekeden 13'ü yakalandı.

 

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 dizüstü bilgisayar ve 200 TLele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i tutuklandı. 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

5 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürdürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:12 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, Güncel
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