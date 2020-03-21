Sultangazi'de elektrik kabloları havai fişek gibi patladı - Son Dakika

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Sultangazi'de elektrik kabloları havai fişek gibi patladı
16 dakika önce
Emin YEŞİL / SULTANGAZİ'de sokaktaki elektrik kabloları havai fişek gibi patladı.
Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de sokaktaki elektrik kabloları havai fişek gibi patladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1397 Sokak'ta dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta bulunan elektrik direğindeki kablolar, büyük bir gürültü ile patlamaya başladı. Patlayan kablolardan kıvılcımlar çıktı. Sokak sakinleri korku ve panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale edemediği kablolar, ekiplerin elektriği kesmesiyle söndürüldü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:16 Kaynak: DHA
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