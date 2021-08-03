Son dakika haberi | Sultangazi'de elektrik kabloları patlamalarla yandı

Son dakika haberi... SULTANGAZİ'de elektrik kablolarının patlamalarla yanması korku yaratırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'de elektrik kablolarının patlamalarla yanması korku yaratırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi'nde 2592. Sokak'taki elektrik kabloları henüz bilinmeyen nedenle kısa devre yaptı. Alev alıp kopan kablolar yola düştü. Elektrik direğindeki kablolarda küçük çaplı patlamalar oldu. Sürücü park halindeki otomobilini bulunduğu yerden alarak zarar görmesini engelledi.



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