SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK PANOSUNDAKİ PATLAMALAR KORKUTTU - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK PANOSUNDAKİ PATLAMALAR KORKUTTU

11 dakika önce

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL DHASultangazi'de bir iş merkezinin girişinde bulunan elektrik panosunda kablolar patladı.

SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK PANOSUNDAKİ PATLAMALAR KORKUTTU, System.String[]

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL DHA

Sultangazi'de bir iş merkezinin girişinde bulunan elektrik panosunda kablolar patladı. O anlar bir kişi tarafından telefona kaydedildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan 6 katlı iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin girişinde bulunan elektrik panosundaki kablolar bir anda patladı ve yanmaya başladı. İş merkezini yoğun duman kapladı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. O anlar ise bir kişi tarafından telefona kaydedildi. Bir yandan o anları görüntüleyen vatandaş bir yandan da iş merkezindekileri uyararak, "Binayı boşaltın. Yoksa yanacaksınız" dedi.  İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektriklerin kesilmesiyle yanan kablolara müdahale ederek söndürdü.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Patlama anları

-Detaylar


Sultangazi, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:33 Kaynak: DHA
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