SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK PANOSUNDAKİ PATLAMALAR KORKUTTU - Son Dakika
Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK PANOSUNDAKİ PATLAMALAR KORKUTTU - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK PANOSUNDAKİ PATLAMALAR KORKUTTU

6 saat önce

Haber Emin YEŞİLİSTANBUL DHASultangazi'de bir iş merkezinin girişinde bulunan elektrik panosunda kablolar patladı.

SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK PANOSUNDAKİ PATLAMALAR KORKUTTU, System.String[]

Haber Emin YEŞİLİSTANBUL DHA

Sultangazi'de bir iş merkezinin girişinde bulunan elektrik panosunda kablolar patladı. O anlar bir kişi tarafından telefona kaydedildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan 6 katlı iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin girişinde bulunan elektrik panosundaki kablolar bir anda patladı ve yanmaya başladı. İş merkezini yoğun duman kapladı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. O anlar ise bir kişi tarafından telefona kaydedildi. Bir yandan o anları görüntüleyen vatandaş bir yandan da iş merkezindekileri uyararak, Binayı boşaltın. Yoksa yanacaksınız dedi.  İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektriklerin kesilmesiyle yanan kablolara müdahale ederek söndürdü.


Sultangazi, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tamir etmeye çalıştığı telefonun bataryası patladı
Haftada ortalama 5 kişi jigolo çetesinden şikayetçi oluyor Hastasının telefonuna reklam gönderen doktora 50 bin lira ceza Evde çalınır diye 20 bin lirasını ve altınlarını yanına alan kadın, birikimini pazarda çaldırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 15:44:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK PANOSUNDAKİ PATLAMALAR KORKUTTU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]