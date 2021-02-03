Sultangazi'de elektronik mağazasında silahlı soygun kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Sultangazi'de elektronik mağazasında silahlı soygun kamerada

Sultangazi'de elektronik mağazasında silahlı soygun kamerada

03.02.2021 10:07

SULTANGAZİ'de elektronik eşya satan mağazaya müşteri gibi gelen bir kişi kasiyere silah doğrultarak, paraları aldı.

SULTANGAZİ'de elektronik eşya satan mağazaya müşteri gibi gelen bir kişi kasiyere silah doğrultarak, paraları aldı. Soygun anı kameraya yansırken, olaydan kısa süre sonra gözaltına alınan soyguncu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay iki hafta önce Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde elektronik eşya satan bir mağazada meydana geldi. Mağazaya müşteri gibi gelen ve kasada bekleyen bir kişi, üzerinde bulunan silahı kasiyere ve çevrede bulunan diğer müşterilere doğrulttu. Soyguncu, kasiyer kadına kasaları açmasını söyledi. Kasiyer kadın da kasada bulunan paraları bir poşete doldurarak soyguncuya verdi. Paraları alarak kaçan soyguncu kısa sürede yakalandı. Soyguncu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezavine konuldu. Öte yandan soygun anı da kameraya yansıdı. Görüntülerde kasada bekleyen soyguncu silahı, kasiyer kadına ve mağazada bulunan diğer müşterilere doğrultuyor. Korkan müşteriler ile hemen yan tarafta bulunan başka bir kasiyer kadının soyguncunun yanından uzaklaşması kameraya yansıyor.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Soygun, Silah, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de elektronik mağazasında silahlı soygun kamerada - Son Dakika


Son Dakika
11:21 En düşük memur maaşı 22 bin TL olunca, diğer kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? Masada tek formül var
11:16 En düşük memur maaşı 22 bin TL olunca, diğer kamu görevlilerine ne kadar zam yapılacak? Tek formül üzerinde duruluyor
11:05 Barcelona, İlkay Gündoğan'ı renklerine bağladı
11:01 Son Dakika: İlkay Gündoğan, Barcelona'da! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
10:44 Oryantal Tanyeli pankreas kanseriyle mücadele ediyor! Video paylaşarak helallik istedi
10:39 Kanserle mücadele eden Tanyeli, hasta yatağından video paylaşarak sevenlerinden helallik istedi
10:29 Sivasspor, teknik direktörlük koltuğuna Servet Çetin'i getirdi
10:28 Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdullah Öcalan söylemleri için RTÜK inceleme başlattı
10:25 Sivasspor, teknik direktörlük görevine Servet Çetin'i getirdi
10:27 BAE ziyaretinin ardından gündeme gelmişti! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Kamu kurumlarının satışı için çalışma yapılmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2023 11:49:20. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de elektronik mağazasında silahlı soygun kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement