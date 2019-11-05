Son Dakika Haberleri: SULTANGAZİ'DE ELİNE FIRÇA ALAN GENÇ TEMİZLİK İŞÇİSİNE YARDIM ETTİ
Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE ELİNE FIRÇA ALAN GENÇ TEMİZLİK İŞÇİSİNE YARDIM ETTİ

SULTANGAZİ'DE ELİNE FIRÇA ALAN GENÇ TEMİZLİK İŞÇİSİNE YARDIM ETTİ

6 saat önce

Sultangazi'de, bir kişi eline aldığı fırçayla yola dökülen molozları temizleyen belediye işçisine yardım etti.

SULTANGAZİ'DE ELİNE FIRÇA ALAN GENÇ TEMİZLİK İŞÇİSİNE YARDIM ETTİ, System.String[]

Sultangazi'de, bir kişi eline aldığı fırçayla yola dökülen molozları temizleyen belediye işçisine yardım etti. O anları ise bir arkadaşı görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Sultangazi'de trafiğin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı'nda, bir araçtan yola dökülen molozları temizleyen belediye işçisine yoldan geçen bir genç yardım etti. Çevrede bulunan bir iş yerinden fırça alan genç, temizlik işçisi ile birlikte yolu temizledi. Yoğun trafik akışı içerisinde temizlik işçisine yardım eden gencin bir arkadaşı da o anları görüntüleyerek, sosyal medya hesabından paylaştı. Gencin duyarlı davranışı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-İşçiye yardım eden kişi


- İstanbul
Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:21 Kaynak: DHA
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