Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de eline fırça alan genç, temizlik işçisine yardım etti
Son Dakika Güncel Sultangazi'de eline fırça alan genç, temizlik işçisine yardım etti

Sultangazi'de eline fırça alan genç, temizlik işçisine yardım etti

6 saat önce

SULTANGAZİ'de, bir kişi eline aldığı fırçayla yola dökülen molozları temizleyen belediye işçisine yardım etti.

Sultangazi'de eline fırça alan genç, temizlik işçisine yardım etti, System.String[]
SULTANGAZİ'de, bir kişi eline aldığı fırçayla yola dökülen molozları temizleyen belediye işçisine yardım etti. O anları ise bir arkadaşı görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Sultangazi'de trafiğin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı'nda, bir araçtan yola dökülen molozları temizleyen belediye işçisine yoldan geçen bir genç yardım etti. Çevrede bulunan bir iş yerinden fırça alan genç, temizlik işçisi ile birlikte yolu temizledi. Yoğun trafik akışı içerisinde temizlik işçisine yardım eden gencin bir arkadaşı da o anları görüntüleyerek, sosyal medya hesabından paylaştı. Gencin duyarlı davranışı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.


- İstanbul
Atatürk Bulvarı, Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:24 Kaynak: DHA
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