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Sultangazi'de emlak dükkanına silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Sultangazi'de emlak dükkanına silahlı saldırı: 1 yaralı

30.07.2021 22:12

İstanbul Sultangazi'de bir emlak dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul Sultangazi'de bir emlak dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bölgede emlak işi yapan Ahmet B. göğsünden ve ayaklarından vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 74. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye bölgede, emlak işi yapan Ahmet B. torunu Beyza B. ve yanında çalışan personeli ile çalışma ofisinde sohbet ettiği esnada silahlı saldırıya uğradı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre iş yerine gelen ve Ahmet B.'nin yeğeni olduğu iddia edilen şahıs, amcasına yanında getirdiği pompalı tüfekle 5 el ateş etti. Saldırıda Ahmet B. göğsünden ve ayaklarından vurularak ağır yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan adam dışarıya çıkarıldı ve vatandaşlar tarafından Sultangazi'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı Ahmet B. buradan ise ambulans ile Çapa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşanan saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölge güvenlik şeridi ile çevrilerek inceleme başlatıldı. Bölgede esnaflık yapan Muhammet Ç., "Dükkanda oturduğum esnada silah sesleri geldi, ardından dışarı çıktım ve Ahmet B.'nin vurulduğunu ve yanında bulunan torununun yardımı ile dışarı çıktığını gördüm. Hemen kendisini otomobil ile hastaneye götürdük aldığımız bilgiye göre durumu ağırmış" diye konuştu.

(Hasan Tik/İHA)

Sultangazi'de emlak dükkanına silahlı saldırı: 1 yaralı
Sultangazi'de emlak dükkanına silahlı saldırı: 1 yaralı
Sultangazi'de emlak dükkanına silahlı saldırı: 1 yaralı
Sultangazi'de emlak dükkanına silahlı saldırı: 1 yaralı

Sultangazi, İstanbul, Saldırı, Emlak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de emlak dükkanına silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


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