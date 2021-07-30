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SULTANGAZİ'DE EMLAKÇIYA POMPALI SALDIRI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE EMLAKÇIYA POMPALI SALDIRI

30.07.2021 21:08

Emin YEŞİL/İSTANBUL DHASultangazi'de emlakçı Ahmet Budak, iş yerinde otururken pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Emin YEŞİL/İSTANBUL DHA

Sultangazi'de emlakçı Ahmet Budak, iş yerinde otururken pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Ayaklarından yaralanan Budak, çevredekiler tarafından otomobille hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 74 sokakta meydana geldi. Plakası tespit edilemeyen otomobilden inen kişi, iş yerinde oturan Ahmet Budak(65)'a pompalı tüfekle ateş etti. Budak, ayaklarından yaralanarak yere yığılırken, saldırgan otomobile binip, kaçtı. Yaralı Budak, çevredekilerin yardımıyla otomobille özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SULTANGAZİ'DE EMLAKÇIYA POMPALI SALDIRI
SULTANGAZİ'DE EMLAKÇIYA POMPALI SALDIRI
SULTANGAZİ'DE EMLAKÇIYA POMPALI SALDIRI
SULTANGAZİ'DE EMLAKÇIYA POMPALI SALDIRI
SULTANGAZİ'DE EMLAKÇIYA POMPALI SALDIRI

Ahmet Budak, Sultangazi, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE EMLAKÇIYA POMPALI SALDIRI - Son Dakika


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