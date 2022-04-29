SULTANGAZİ'DE 'EMNİYET KEMERİ DENETİMLERİ? YAPILDI - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE 'EMNİYET KEMERİ DENETİMLERİ? YAPILDI

29.04.2022 21:55

SULTANGAZİ'de, kaymakam Uğur Kalkar ve İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik'in katılımıyla emniyet kemeri denetimleri gerçekleştirildi.

SULTANGAZİ'de, kaymakam Uğur Kalkar ve İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik'in katılımıyla emniyet kemeri denetimleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan farkındalığa dikkat çekmek için Sultangazi'de denetimler yapıldı. Kaymakam Uğur Kalkar ve İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik'in katılımıyla Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşen denetimlerde emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekildi.

SULTANGAZİ'DE 'EMNİYET KEMERİ DENETİMLERİ? YAPILDI
SULTANGAZİ'DE 'EMNİYET KEMERİ DENETİMLERİ? YAPILDI
SULTANGAZİ'DE 'EMNİYET KEMERİ DENETİMLERİ? YAPILDI
SULTANGAZİ'DE 'EMNİYET KEMERİ DENETİMLERİ? YAPILDI

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Trakya'da Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemeri denetimi yapıldı Trakya'da Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemeri denetimi yapıldı Drone ile emniyet kemeri denetimi yapıldı Drone ile emniyet kemeri denetimi yapıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE 'EMNİYET KEMERİ DENETİMLERİ? YAPILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE 'EMNİYET KEMERİ DENETİMLERİ? YAPILDI - Son Dakika
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