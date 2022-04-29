SULTANGAZİ'DE 'EMNİYET KEMERİ DENETİMLERİ? YAPILDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'de, kaymakam Uğur Kalkar ve İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik'in katılımıyla emniyet kemeri denetimleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan farkındalığa dikkat çekmek için Sultangazi'de denetimler yapıldı. Kaymakam Uğur Kalkar ve İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik'in katılımıyla Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşen denetimlerde emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekildi.