Sultangazi'de en güzel kurbanlıklar podyuma çıktı - Son Dakika

Sultangazi'de en güzel kurbanlıklar podyuma çıktı

İSTANBUL - Türkiye'nin dört bir yanından gelen kurbanlıklar, Sultangazi'de düzenlenen Kurban Güzellik Yarışması'nda dereceye girebilmek için podyuma çıktı. Yarışmada Ferdi Düzeç'in1 ton 190 kilogram ağırlığındaki 'Yaren' isimli kurbanlığı birinciliği elde etti.

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Kurban Güzellik Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul'un en büyük ve kapsamlı kurban pazarı olan Sultangazi kurban kesim ve satış yerinde düzenlenen yarışmada sahipleri tarafından süslenen onlarca büyükbaş kurbanlık, dereceye girebilmek için podyuma çıktı. Sahibinin ve kurbanlığın isminin okunmasının ardından podyuma çıkan kurbanlıklar kameralara poz verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada jüri üyeleri, birinci en güzel ve en büyük kurbanı seçmekte zorlandı.

'Yaren' isimli kurbanlık birinci oldu

Yarışma sonucunda Ferdi Düzeç tarafından Çankırı'dan getirilen 1 ton 190 kilogram ağırlığındaki "Yaren" isimli kurbanlık birinci, Eşref Saykal tarafından yine Çankırı'dan getirilen 1 ton 40 kilogram ağırlığındaki "Padişah" da 2'nci seçilirken, yarışmanın en küçüğü olan 'Müdür' isimli kurbanlık da 135 kilogram ağırlığıyla yarışmanın maskotu seçildi.

"Sadece kilosu yetmiyor, atletik olmaları lazım"

Yarışmayla ilgili konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "İnşallah bugün burada en güzel kurban edilecek hayvanı seçmiş olacağız. Hepsini gördük birbirinden güzeller birbirinden yakışıklılar. Ama zannediyorum 8-9 bakış açısıyla bu işi yorumlayacaklar. Sadece kilo güzellik yetmiyor, atletik olmaları lazım, süslü olmaları lazım, her şeyiyle değerlendirmelerini yapacağız ve nihayetinde jüri bir karar verecek" açıklamalarında bulundu.

"Yaren'imize Bebek gibi baktık"

Yaren isimli kurbanı 1'inci olan Ferdi Düzeç, "Çok mutluyuz, kurbanımız Yarenimiz bugün yarışmada 1'inci oldu. Hem Çankırımızın adını duyurduğumuz için hem de pazarımızda şampiyon olduğumuz için mutluyuz" derken Yaren'in besicisi Tevfik Kırkpınar ise, "3 yaşından beri bizde, uslu ve mazlum bir hayvandır. Küçüklüğünden beri bir bebek gibi baktık biz buna" dedi.