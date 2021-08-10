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Sultangazi'de engel yok, spor var - Son Dakika

Sultangazi'de engel yok, spor var

10.08.2021 16:50
Sultangazi'de engel yok, spor var, System.String[]

Sultangazi Belediyesi, ilçede yaşayan engelli bireylerin sosyal yaşama adapte olmalarını desteklemek amacıyla çeşitli projeler geliştirmeye devam ediyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçede yaşayan engelli bireylerin sosyal yaşama adapte olmalarını desteklemek amacıyla çeşitli projeler geliştirmeye devam ediyor. Mimar Sinan Şehir Ormanlarında gerçekleştirilen Yaz Spor Okullarına katılan 40 engelli çocuk ve genç, basketbol ve okçuluk eğitimleri alıyor. Oldukça eğlenceli geçen eğitimler boyunca çocukların ve gençlerin ince kas becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Sultangazi Belediyesi, hayatın her alanında engelli vatandaşların yanlarında yer almak için çalışmalar gerçekleştiriyor. Son olarak, Mimar Sinan Şehir Ormanlarında engelli çocuklara ve gençlere özel basketbol ve okçuluk eğitimleri verilmeye başlandı. Engellilere yönelik eğitimler kapsamında her hafta Pazartesi günleri basketbol, Salı günleri ise okçuluk eğitimleri düzenleniyor. 40 çocuk ve gencin katıldığı eğitimler, 10 Eylül'e kadar devam edecek.

Gelişim Odaklı Eğitim

Eğitimlere katılan engelli çocuk ve gençler arasında Down Sendromlular, işitme engelliler, zihinsel engelliler ve ortopedik engelliler bulunuyor. Eğitimler, özel eğitim konusunda bilgili eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Eğitmenler, çocukların ve gençlerin özel koşullarını göz önünde bulundurarak, eğitimleri onların duygusal ve fiziksel gelişimine en iyi katkıyı sunacak şekilde düzenliyorlar. Çocukların ve gençlerin ince kas becerilerinin, el ve göz koordinasyonlarının ve sosyal becerilerinin gelişimine katkı sunmak, eğitimlerin ana hedeflerini oluşturuyor.

Pandemi stresine karşı doğa terapisi

Pandemi süreci, engelli çocukların ve gençlerin uzunca bir süre evlerinden çıkamamalarına ve onlara özel aktivitelere, eğitimlere katılamamalarına sebep olurken Sultangazi Belediyesi, bu durumun sebep olduğu stresi gidermek amacıyla onları Mimar Sinan Şehir Ormanları ile buluşturdu. Doğayla iç içe bir ortamda müzik eşliğinde sporla buluşan engelli çocuklar ve gençler, evlere kapandıkları günlerin sıkıntısını atarak rahatlıyorlar.

'Çocuklarımız böyle etkinlikler sayesinde hayatla buluşuyor'

Eğitimlere katılması dolayısıyla mutluluk yaşayan küçük Soner'in annesi Sakine Karakuş, "Burayı çok sevdik. Eğitimleri çok güzel düzenliyorlar. Burada bizlere verdikleri bu güzel destekten dolayı Sultangazi Belediyemize ve devletimize çok teşekkür ediyorum. Böyle etkinlikler sayesinde çocuklarımız güzel zaman geçirebiliyor. Yoksa mesela sokaktaki diğer çocuklar bizim çocuklarımızı kabul etmiyorlar. Aralarına almıyorlar, oynamıyorlar. Biz anneleri olarak her zaman çocuklarımızın yanında olmak zorundayız. Doğal olarak, birlikte gidebileceğimiz fazla bir ortam yok. Çünkü bu çocuklar yerinde duramıyor, her şeyi merak ediyor, ellemek istiyor. Bazı insanlar anlayış gösterse de çoğu insan anlayış göstermiyor. Biz diğer insanlar gibi düğünlere, nişanlara katılamıyoruz. Belediyemizin düzenlediği bu etkinlikler de olmasa hep evde olacağız. Çocuklarımızla birlikte bu etkinlikler sayesinde hayatla buluşuyoruz. Bu nedenle böyle etkinlikler bizim için çok çok önemli. Biz burada rahatlıyoruz. Tekrar belediyemize ve devletimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

'Çocuklarımıza böyle değer verilmesi çok önemli'

Eğitimlere katılan 10 yaşındaki Mehmet'in annesi Çiçek Karaca ise konuyla ilgili düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: "Bizim için bu çocuklar çok önemli. Çocuklarımıza böyle değer verilmesi çok önemli. Pandemi döneminde maalesef birçok çocuğumuz geri gitti. Bu çocuklar evde kaldıkça geriye gidiyorlar. Fakat böyle etkinliklere katıldıklarında kendilerine değer verildiğini hissediyorlar ve daha fazla çabalıyorlar. Bu etkinliklerin devamını çok istiyoruz. Çok memnunum. Allah razı olsun diyorum"

23 yaşındaki Muharrem Burak'ın annesi İlknur Genç de şöyle konuştu: "Eğitimler çok güzel. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Pandemi döneminde çok sıkıntı çektik. Özel eğitimlerimize gidemedik, evde kalmak zorunda kaldık. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreçti. O yüzden bu tür etkinlikler bizim için çok değerli. Böyle etkinliklerin devam etmesini diliyoruz. Bizlere böyle imkan sağladıkları için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." - İSTANBUL

Sultangazi'de engel yok, spor var
Sultangazi'de engel yok, spor var
Sultangazi'de engel yok, spor var
Sultangazi'de engel yok, spor var
Sultangazi'de engel yok, spor var
Sultangazi'de engel yok, spor var
Sultangazi'de engel yok, spor var

Mimar Sinan, Sultangazi, Pandemi, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de engel yok, spor var - Son Dakika


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