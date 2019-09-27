Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de engelli personele yangın eğitimi sertifikası
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Sultangazi'de engelli personele yangın eğitimi sertifikası

1 saat önce

Aralarında engelli personellerin de bulunduğu 76 Sultangazi Belediyesi çalışanı, verilen yangın eğitimin ardından sertifikalarını aldı.

Sultangazi'de engelli personele yangın eğitimi sertifikası, System.String[]

Aralarında engelli personellerin de bulunduğu 76 Sultangazi Belediyesi çalışanı, verilen yangın eğitimin ardından sertifikalarını aldı.


Sultangazi Belediyesi, yangın olaylarının önlenmesi ve yangın esnasında neler yapılabileceği konusunda aralarında engelli personelin de bulunduğu belediye çalışanlarına profesyonel eğitmenler eşliğinde bilinçlendirme çalışması yaptı. Eğitimin ardından "Yangından Korunma ve İtfaiyecilik" haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla katılımcılara sertifikaları veridi. Sultangazi Belediyesi Düğün ve Nikah Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte personelin sertifikalarını takdim eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, yangın eğitiminin önemine dikkat çekti. Başkan Dursun, "Tedbir almak, yangını söndürmek kadar önemlidir. Personelimizi bilinçlendirdiğimiz çalışmalarımı devam ettireceğiz" dedi. - İSTANBUL

Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:10 Kaynak: İHA
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