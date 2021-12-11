Sultangazi'de Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi - Son Dakika

Sultangazi'de Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda Erzurum Yöresel Günleri düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Erzurum yöresine ait ürünlerin tanıtımından, yöresel bıçak oyununa kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda Erzurum Yöresel Günleri düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Erzurum yöresine ait tatlar vatandaşlar ile buluşturuldu, yöresel bıçak oyunu oynandı ve yöre sanatçıları sahne aldı. Vatandaşları yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yöresel günlerimiz uzun zamandır devam ediyordu. İnşallah bugün finalini yapıyoruz ve finale yakışır bir organizasyon ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Biz bu alanları sivil toplum kuruluşlarına açıyoruz. Burada hemşerileri ile bir araya gelsinler dertleşsinler ve bir olsunlar istiyoruz. Malatyalılar ile başladığımız bu serüven Kastamonu, Rize diye devam etti. Sizler bu etkinlik alanlarında hemşerileriniz ile bir araya geldikçe inanın biz çok mutlu oluyoruz. Bu mekanlar sizin, Sultangazi sizindir" dedi.