Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Eşini Döven Kişi Araya Girenleri Bıçakladı

Sultangazi'de Eşini Döven Kişi Araya Girenleri Bıçakladı

1 saat önce

Sultangazi'de sokak ortasında dövülen kadını kurtarmak isteyen 3 kişi bıçaklandı.

Sultangazi'de Eşini Döven Kişi Araya Girenleri Bıçakladı, System.String[]
Sultangazi'de sokak ortasında dövülen kadını kurtarmak isteyen 3 kişi bıçaklandı. Mahalle sakinlerinin dakikalarca dövdüğü saldırgan kaçarak evine sığındı. Saldırganı öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı. 

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL DHA

Sultangazi'de eşini döverek yerde sürükleyen adam, müdahale etmek isteyen mahalleliye bıçakla saldırdı. Bıçakla yaralanan 3 kişi ve darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALE EDEN 3 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Olay 50. Yıl Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rafet S.'nin sokak üzerinde dini nikahlı eşi yabancı uyruklu Xatira O. (24)'yu dövmeye başladı. Rafet S.'nin kadının saçından tutup yerde sürüklediğini gören mahalleli araya girdi.  Xatira O.'yu eşinin elinden kurtaran mahalle sakinleri Rafet S.'ye tepki gösterdi. Bıçağını çeken Rafet S.  3 kişiyi bıçakladı. Bunun üzerine çevredeki kalabalık Rafet S.'ye saldırdı. 

KAÇARAK EVİNE SIĞINDI

Öfkeli kalabalık tarafından dövülen Rafet S. yaklaşık 600 metre uzaklıktaki evine kaçtı. 

Mahalleli Rafet S.'yi evinde sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, müdahale ederek öfkeli kalabalığı uzaklaştırdı. Sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan Y.Ö., N.H. ve S.K. ile darp edilen şüpheli Rafet S. ve eşi Xatira O.'yu ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. 

Hakkında gözaltı işlemi yapılan şüpheli Rafet S.'nin hastanede polis nezaretindeki tedavisi sürüyor. Bu arada, olay anında yaşanan hareketlilik bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaş kamerasından olay anı

-Olay yerindeki hareketlilik

-Polisin ekipleri

-Mahalledeki kalabalık

-Ambulanslar

-Yapılan röp.

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:30 Kaynak: DHA

DHA, Polis, Sultangazi, Güncel
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