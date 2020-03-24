Sultangazi'de eski eşini öldüren şüpheli ve yardım eden arkadaşı tutuklandı - Son Dakika
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Sultangazi'de eski eşini öldüren şüpheli ve yardım eden arkadaşı tutuklandı

6 saat önce

Sultangazi'de evinde boğularak öldürüldükten sonra bilekleri kesilerek intihar süsü verilen Lale Bayram (25) cinayetine ilişkin gözaltına alınan eski eşi ve arkadaşı tutuklandı.

Sultangazi'de evinde boğularak öldürüldükten sonra bilekleri kesilerek intihar süsü verilen Lale Bayram (25) cinayetine ilişkin gözaltına alınan eski eşi ve arkadaşı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Lale Bayram'ın, 20 Mart'ta, Ahmet Yesevi Mahallesi Gümüşdere Sokak'taki ikametinde ev sahibi tarafından ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında polis, ev sahibi Yasin Y'nin ifadesine başvurdu. Yasin Y. ifadesinde, Lale Bayram'ın evi yaklaşık 1,5 ay önce kiraladığını, 2 gün önce de kirasını almak için telefonla aradığında kendisine ulaşmadığını, yedek anahtarla eve girdiğinde kadının cesedini bulduğunu anlattı.

Polis ekipleri yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından olay günü Lale Bayram'ın eski eşi Yasin A. (30) ve arkadaşı Servet K.'nin (31) araçla olay yeri çevresinde dolaştığını tespit etti.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Bayram'ın eve gelmeden önce bir markete uğradığı, şüphelilerin de araçla olay yerine geldiği anların görüntülerine ulaştı.

Polis, 21 Mart'ta ev sahibi Yasin Y.'yi ve Silivri'de düzenlediği baskınla şüpheli Yasin A. ve arkadaşı Servet K.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinde şüpheli Yasin A. ve Servet K. aynı mahalleden arkadaş olduklarını anlattı. Yasin A. ifadesinde, eski eşi Lale Bayram'ın kendisini aldattığını öne sürerken, arkadaşı Servet K. de Yasin A. ile yardım etme konusunda 8 bin 500 liraya anlaştıklarını aktardı.

Şüphelilerin, Lale Bayram'ı evinde boğarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar süsü verdikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasin A. ve Servet K. tutuklanırken, Yasin Y. serbest bırakıldı.

Sultangazi'de eski eşini öldüren şüpheli ve yardım eden arkadaşı tutuklandı

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:34 Kaynak: AA

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