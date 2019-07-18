Sultangazi'de "evde hırsız var" ihbarı polisi alarma geçirdi

SULTANGAZİ'de gündüz saatlerinde eve giren hırsız, elektronik eşyaları çalarak, evin arka tarafından kaçtı. Ev sahibinin evde bulunan ziynet eşyalarını bir gün önce annesine bıraktığı ortaya çıktı.Olay, Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın ikinci katında oturan Aysun İmrepaşahan, yakınlardaki bir telefon bayisine gitmek için evden çıktı. 10 dakika sonra eve gelen İmrepaşahan, dairenin kapı kilidinin yerinden oynatıldığını gördü. İmrepaşahan, komşusundan yardım istedi. Komşusu durumu polise haber verdi. "Evde hırsız var" ihbarı ile alarma geçen polis ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. Binanın çevresini kontrol eden ekipler, evin kapısını açmaya çalıştı. Binanın arka kısmını kontrol eden ekipler, evin arka penceresinin açık olduğunu gördü. Tüm uğraşlara rağmen kapıyı açamayan ekipler, çilingir çağırdı. Çilingir kapıyı açınca içeri giren polis, evde hırsız aramaya başladı. Eve girildiğinde bütün eşyaların dağınık bir şekilde yerde olduğu görüldü. Yapılan araştırmalarda hırsızın evin arka penceresinden atlayarak kaçtığı anlaşıldı.Polislerle birlikte eve giren ev sahibi Aysun İmrepaşahan, polise, evde bulunan elektronik eşyaların çalındığını söyledi. İmrepaşahan'ın evde bulunan ziynet eşyalarını bir gün önce annesine bıraktığı ortaya çıktı. Yaşanan olayı anlatan Aysun İmrepaşahan, "Telefoncuya gidip, geldim. Kapının göbeği çıkmış bir şekildeydi." dedi. İmrepaşahan'ın komşusu ise, "Alttaki komşum geldi beni çağırdı. Bende aşağı indim. Kapının göbeği yoktu. Gündüz vakti. 10 dakika içerisinde olay yaşandı. Polise ben haber verdim." diye konuştu.

- İstanbul