Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de evin çatısı alev alev yandı
Son Dakika Güncel Sultangazi'de evin çatısı alev alev yandı

Sultangazi'de evin çatısı alev alev yandı

1 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Sultangazi'de evin çatısı alev alev yandı, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2471. sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 11.00'de henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.Görgü tanığı Müslüm Aslan, "Biz binanın en alt katında çalışıyoruz. Bir çığlık duyduk. Baktık çatı yanıyor. İtfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye geldi. Kısa sürede söndürdü. Bir can kaybı ya da yaralanan yok" dedi.


Sultangazi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:22 Kaynak: DHA
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