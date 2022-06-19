Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Ömer K'nin, Sultançiftliği Mahallesi'ndeki evine gittiğinde eşinin cansız bedeniyle karşılaştığını bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Kaynak: AA

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sultangazi'de evinde ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı - Son Dakika

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