SULTANGAZİ'DE EVİNİN ÖNÜNE PARK ETTİĞİ OTOMOBİLİ KURŞUNLANDI - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE EVİNİN ÖNÜNE PARK ETTİĞİ OTOMOBİLİ KURŞUNLANDI

14.06.2022 13:24
SULTANGAZİ'DE EVİNİN ÖNÜNE PARK ETTİĞİ OTOMOBİLİ KURŞUNLANDI

SULTANGAZİ'de Şahin Karadoğan'ın evinin önüne park ettiği otomobili kurşunlandı.

SULTANGAZİ'de Şahin Karadoğan'ın evinin önüne park ettiği otomobili kurşunlandı. 10 kurşun izi tespit eden polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde Şahin Karadoğan dün akşam, sokağa otomobilini park ederek evine çıktı.  Karadoğan, sabah işe gitmek için otomobilinin yanına geldiğinde  kurşun izlerini gördü. Karadoğan durumu polise bildirdi. Otomobilde inceleme yapan polis 10 kurşun izi tespit etti. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"SİLAH SESİ DUYMADIK"Şahin Karadoğan "Sabah işe gitmek için arabama binecektim. Kurşun izlerini fark ettim. Sadece kapıda olduğunu düşündüm. Arabanın etrafını dönünce bütün camlara kurşun atmışlar. Şaşırdım açıkçası. Kamera yok görüntü yok. Kimin yaptığını da bilmiyoruz. Bizim mahallemizde devamlı yaşanan bir durum. Hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Bunu nereye varacağını kimse bilmiyor. Arabanın içinde kimse yoktu ama olabilirdik. Bununla ilgili kimse bir önlem almıyor. Büyük sorun yaşıyoruz bu mahallede. Ben bunun için ailem için çok tedirginim. Kimseyle bir husumetim yok. Umarım kimsenin canı yanmaz. Biz hiç silah sesi duymadık. Gece 03.00- 04.00 gibi olmuş. O yüzden biz de silah seslerini duymadık. Kimin yaptığıyla ilgili de bir zararımız yok. Ben 10 tane mermi izi saydım ama olay yeri inceleme ekipleri 12 tane saydı. Sigorta tahmini olarak 20 bin lira zararımız olduğunu söylüyor. Artık malı geçtik canımıza bir şey olacak diye korkuyoruz. Bunu için bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE EVİNİN ÖNÜNE PARK ETTİĞİ OTOMOBİLİ KURŞUNLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE EVİNİN ÖNÜNE PARK ETTİĞİ OTOMOBİLİ KURŞUNLANDI - Son Dakika
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