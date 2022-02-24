Sultangazi'de evinin yandığını gören yabancı uyruklu kadın sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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Sultangazi'de evinin yandığını gören yabancı uyruklu kadın sinir krizi geçirdi

24.02.2022 12:15

Sultangazi'de evinin yandığını gören yabancı uyruklu kadın sinir krizi geçirdiİSTANBUL Sultangazi'de evi yanan yabancı uyruklu kadın sinir krizi geçirdi.

Sultangazi'de evinin yandığını gören yabancı uyruklu kadın sinir krizi geçirdi

İSTANBUL Sultangazi'de evi yanan yabancı uyruklu kadın sinir krizi geçirdi. Evinden dumanlar yükseldiğini gören kadın kendini yerlere attı.

Olay saat 10.30 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2400 Sokak'ta 5 katlı binanın en üst katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte aynı dairede yaşayan ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi evde yalnızken uyuduğu esnada mutfak bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları fark eden vatandaşların bilgi vermesi ile uyanan kadın hemen evi terk ederek dışarıya kaçtı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaşadığı daireden çıkan ve dumanları gören yabancı uyruklu kadın gözyaşlarını tutamadı. Diğer arkadaşı ise daireden çıkan dumanları görünce sinir krizi geçirdi. Çıkan yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürülürken, dairede duman tahliyesi yapan itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Sultangazi'de evinin yandığını gören yabancı uyruklu kadın sinir krizi geçirdi
Sultangazi'de evinin yandığını gören yabancı uyruklu kadın sinir krizi geçirdi
Sultangazi'de evinin yandığını gören yabancı uyruklu kadın sinir krizi geçirdi
Sultangazi'de evinin yandığını gören yabancı uyruklu kadın sinir krizi geçirdi

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Sultangazi'de 5 katlı binada yangın paniği Sultangazi'de 5 katlı binada yangın paniği Sultangazi'de 5 katlı binada yangın paniği Sultangazi'de 5 katlı binada yangın paniği

Sultangazi, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de evinin yandığını gören yabancı uyruklu kadın sinir krizi geçirdi - Son Dakika


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