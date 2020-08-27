Sultangazi'de fabrikada patlama (3) - Son Dakika

Sultangazi'de fabrikada patlama (3)
Sultangazi'de metal bilye fabrikasında patlama oldu.
Sultangazi
'de metal bilye fabrikasında patlama oldu. Fabrika duvarının yıkıldığı olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Merkez Habibler Mahallesi 2691 Sokak'ta bulunan metal bilye fabrikasında saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikada bir süre sonra iddiaya göre tiner buharının etkisiyle patlama oldu. Patlamada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerde patlamanın şiddetiyle fabrikanın ön cephe duvarının bir otomobilin üzerine çöktüğü belirlendi. Öte yandan fabrika içerisinde büyük çapta hasar meydana gelirken iki otomobilin de hasar gördüğü tespit edildi. Tedbir amaçlı olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekipler patlamayla ilgili soruşturma başlattı.
Mahalle muhtarı Sabri Kaya
, "İtfaiye ve güvenlik güçleri şu anda gerekli tedbirleri aldı. Kontrollerini yapıyorlar. Raporlar sonucunda kazanın neden olduğu tespit edilecektir." diye konuştu.
- İstanbul
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