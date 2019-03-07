Sultangazi'de Faciadan Dönüldü
2 saat önce
Sultangazi'de freni boşalan kamyonet, virajı alamayarak önce bir duvara çarptı, ardından gecekonduya girdi.
Sultangazi
'de freni boşalan kamyonet, virajı alamayarak önce bir duvara çarptı, ardından gecekonduya girdi. Edinilen bilgilere göre, Sultangazi'de freni boşaldığı iddia edilen kamyonet, virajı alamayarak bir evin duvarına çarptı. Ardından kamyonet bir gecekonduya girdi. Kazada evin duvarında hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı. Sultangazi'de yaşanan feci kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.
(Doğan Can Cesur/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:01 Kaynak: İHA
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