Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Faciadan Dönüldü

Sultangazi'de Faciadan Dönüldü

2 saat önce

Sultangazi'de freni boşalan kamyonet, virajı alamayarak önce bir duvara çarptı, ardından gecekonduya girdi.

Sultangazi'de freni boşalan kamyonet, virajı alamayarak önce bir duvara çarptı, ardından gecekonduya girdi. Edinilen bilgilere göre, Sultangazi'de freni boşaldığı iddia edilen kamyonet, virajı alamayarak bir evin duvarına çarptı. Ardından kamyonet bir gecekonduya girdi. Kazada evin duvarında hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı. Sultangazi'de yaşanan feci kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:01 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yola Fırlayan Kız Çocuğu, Ölümden Son Anda Kurtuldu! O Anlar Kamerada ABD Başkanı Trump'ın Apple Gafı Sosyal Medyayı Salladı

Ticari Aracın Yayaya Çarpması Güvenlik Kamerasında! Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 16:04:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Faciadan Dönüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]