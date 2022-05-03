Sultangazi'de facianın eşiğinden dönüldü: İETT otobüsü çayırlık alana uçtu - Son Dakika
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Sultangazi'de facianın eşiğinden dönüldü: İETT otobüsü çayırlık alana uçtu

03.05.2022 00:58
Sultangazi'de facianın eşiğinden dönüldü: İETT otobüsü çayırlık alana uçtu

Sultangazi'de yolcu almak için istasyondan çıkan İETT otobüsü, freni boşalınca kaldırımı aşıp çayırlık alana uçtu.

Sultangazi'de yolcu almak için istasyondan çıkan İETT otobüsü, freni boşalınca kaldırımı aşıp çayırlık alana uçtu. İETT otobüsünün boş olması ve kazanın erken saatlerde olması faciayı önledi. Kaza yapan otobüs dron ile görüntülendi.

Kaza, Yunus Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolcu almak için istasyondan çıkan 34 LGC 89 plakalı İETT otobüsü, freni boşalınca kontrolden çıktı. Kaldırımı aşan İETT otobüsü, hızını alamayıp çayırlık alana uçtu. Otobüste kimsenin olmaması ve yolun baş olması faciayı önledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, çayırlık alana uçan İETT otobüsü dron ile görüntülendi.

"Süratli geliyordu demek ki"

İETT otobüsünün bahçesine uçtuğu Beyihe Sarıyer, "Çok hızlı geliyordu bu bahçenin içine girmiş. Yol kaygan değildi çocuk vardı ona çarpmamak için buraya girdim diyor ama süratli geliyormuş belli. Uyuyor muydu ne yapıyordu bilmiyorum ama içerisinde sadece şoför vardı. Zaten birileri olsaydı belki de daha kötü olurdu" dedi. - İSTANBUL

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Sultangazi, Kaza, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de facianın eşiğinden dönüldü: İETT otobüsü çayırlık alana uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de facianın eşiğinden dönüldü: İETT otobüsü çayırlık alana uçtu - Son Dakika
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