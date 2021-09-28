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Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi - Son Dakika

Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi

28.09.2021 11:34
Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi, System.String[]

SULTANGAZİ'de, yaklaşık 150 kişinin yaşadığı binanın zemin katının kolonlarını kesip duvarlarını kırmaya çalışan 7 kişi gözaltına alındı.

SULTANGAZİ'de, yaklaşık 150 kişinin yaşadığı binanın zemin katının kolonlarını kesip duvarlarını kırmaya çalışan 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz cuma  günü sabah saat 10.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. 45 dairenin bulunduğu 3 bloktan oluşan 4 katlı binanın zemin katının kolon ve duvarları, Mehmet Rasim D. ve yanındaki 6 kişi tarafından kesilip, balyozla kırılmaya çalışıldı. Gelen sesler üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi. Polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Bina sakinleri, Mehmet Rasim D., hakkında daha önce yaşadıkları anlaşmazlık ve tehditler nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Bina sakinleri, Mehmet Rasim D. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdıklarını da öne sürdü.

"MÜDAHALE ETMESEYDİM BÜTÜN KOLONLARI KESECEKTİ"

Yaşananları anlatan bina yöneticisi Mehmet Ali Abaza, "Mehmet Rasim D., sabah saatlerinde yanındaki kişilerle birlikte sabah saatlerinde binaya geliyor. Belediyeden hiçbir izin almadan zemin kattaki kolonlara zarar veriyor. Binada yaşayanların da bundan haberi yok. Bize haber vermeden bunu yapıyor. Ben o sırada evdeydim. Sesleri duyunca bir çalışma olduğunu düşündüm. Balkona çıkıp baktığımda onu gördüm ve birşeyler olduğunu anladım. Çünkü kendisi her zaman gelip binaya zarar veriyor. Kolonları kırdığını anladım. Hemen aşağı indim, kendisine müdahale ettim ve polise haber verdim. Eğer müdahale etmemiş olsaydım belki bütün kolonları kesecekti. Bu şekilde bizim can güvenliğimizi tehlikeye attı. Bizim can güvenliğimiz yok. Zemin katın kendisinin olduğunu söylüyor. Daha önce binada bir dairesinin bulunduğunu öne sürerek, yıkım kararı aldı. Bundan dolayı belediye bina ilgili bir çivi dahi çakılamaz kararı aldı. Bu bina 20 yıldır böyle harabe halde. Bizleri yıldırmak için uyuşturucu madde kullananları zemin kata yönlendirip, bizlere zarar vermesi gerektiğini söylüyor. Belediyeden buranın mühürlenmesini istiyoruz. Bu şahıs sürekli buralara geliyor. Daha önce bana ve eşime hakaret ettiği için kendisinden şikayetçi olmuş, hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Buna rağmen bizleri rahatsız etmeye devam ediyor" dedi.

"BÖYLE BİRŞEY OLAMAZ"Bina sakinlerinden Mehmet Yılmaz ise, "Bu adam ile 15 yıldır sorun yaşıyoruz. Binada kendisine ait bir dairenin olduğunu, tapusunun olduğunu söyleyip gelip sürekli olarak bizi burada rahatsız ediyor. Haftanın yedi gününün üç gününü ben karakolda geçiriyorum. Aile olarak 5 kişiyiz. Beşimiz de kendisinden şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldık. Ben işteyken de gelip binanın zemin katındaki kolonları kesmiş, duvarları kırmış. Burada bize karşı ölüme kasıt var. Böyle bir şey olamaz. Artık benim huzurum kalmadı. Binada toplam 15 daire var. Kendisi 17 numaralı dairenin tapusu olduğunu ve kendisine ait olduğunu söylüyor. Ama binada 17 daire yok. 15'nci dairede oturan eniştemin onun dairesini işgal ettiğimi söyledi. Beş defa bilirkişi gönderdi. Her defasında mahkeme eniştemi haklı bularak, dairenin enişteme ait olduğu kararını verdi. Bu sefer yanlış daire olduğunu söyleyerek, benim oturduğum dairenin kendisine ait olduğunu ifade ederek, benden davacı oldu. Dava devam ediyor. Ben daireyi müteahhitten aldım" diye konuştu.

"BELKİ BİNA ÇÖKÜP, ONLARCA İNSAN ÖLECEKTİ"Yaklaşık 20 yıldır binada oturduğunu söyleyen Şaban Küçük de, "Gelip bizim canımıza kastediyor resmen. Hiçbir kanun ve kural dinlemeden, kimseye sormadan gelip kolonları kesiyor. Eğer müdahale etmezsek belki de bu bina şu anda çökmüş olacak, bir sürü de insan ölmüş olacaktı.  Burada yaşayanların canına kastetmiştir" şeklinde konuştu. Bina sakinlerinin şikayetçi olduğu Mehmet Rasim D., ve 6 kişi işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR KAMERADAÖte yandan bina sakinleri ile Mehmet Rasim D., arasında yaşanan tartışma bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sesleri duyarak aşağı inen ve müdahalede bulunan bina sakinleri ile Mehmet Rasim D., arasında yaşanan tartışma yaşanıyor. Bu sırada yerden bir taş alan Mehmet Rasim D., tartıştığı bir bina sakini kadına atmaya çalıştığı, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahale ederek Mehmet Rasim D.'yi gözaltına aldığı görülüyor.


Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi
Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi
Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi
Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi
Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi
Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi
Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi
Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi
Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi
Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi
Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi
Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi
Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi
Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi

Polis, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi - Son Dakika
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