Sultangazi'de fahiş fiyat denetimi - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs salgını sonrası bakkal ve marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, zabıtaların denetimi öncesi Sultançiftliği Merkez Camisi önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Dursun, hem Sultangazi hem de Türkiye'deki vatandaşları, koronavirüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyararak, tedbirin her şeyin başı olduğunu, eğer tedbirli olunmazsa bu sürecin yayılmasının çok daha fazla olabileceğini ifade etti.

Mümkün olabildiğince insanların sosyal hayatlarını kısıtlamak, teması bir şekilde ortadan kaldırmak durumunda olduğunu dile getiren Dursun, "Görüyoruz ki sosyal hayatın çok aktif olduğu yerlerde bu virüs çok daha fazla yayılma kabiliyetine sahip. Bu çerçeve içinde olabildiğince sosyal hayatımızı biraz daha kısıtlayıp, evlerimizde olabildiğince işlerimizi yürütmek ve hayatımızı bir süre böyle idame ettirmek en büyük görevimiz olmalı. Bu, sadece kendimize dair değil, çevremizde bulunan insanlara, bütün topluma dair sorumluluğumuz." diye konuştu.

Dursun, bu kapsamda Sultangazi'de koronavirüs ile ilgili bilgilendirmelere yer verdiklerini, okullarda, kamu idarelerinde, aile sağlık merkezlerinde, ibadethanelerde ve parklarda ilaçlamaları bitirdiklerini anlattı.

Fahiş fiyatlarla ilgili vatandaşlardan oldukça şikayet aldıklarını aktaran Dursun, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu şikayeti izole etme adına geçen hafta başlattığımız çalışmalara devam ediyoruz. Raflardaki fiyat farklılıklarına dikkat ediyoruz. Bunlarla ilgili 6502 sayılı yasa çerçevesinde Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirimlerde bulunuyoruz. Varsa fahiş fiyatlar, bunlarla ilgili denetimleri olabildiğince yapıyoruz. Şuna dikkat etmek lazım, fırsatçılık yapmamak lazım. Esasında bu bizim Türk milletinin özünde olan bir şey değil, buna kapı aralamamak lazım.

Çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu kendisine menfaate dönüştürmek isteyen az da olsa kişilere karşı halkımızı korumak zorundayız. Bu koruma çerçevesi içinde de yaklaşık 50 kişilik ekiple birlikte Sultangazi'de tarama faaliyetini bugün de devam ettireceğiz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda özenle davranan esnafımızı, toptancılarımızı gördük. Onlara teşekkür ediyorum. Aksi davranan esnaflarımız da var. Onları daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Toplumsal olarak içinde bulunduğumuz bu süreci, bir fırsata çevirmemek lazım."

Dursun, açıklamasının ardından denetimde görev yapan zabıta memurlarına teşekkür etti.

Ekipler denetim yaptı

Zabıta ekipleri, daha sonra Sultangazi'nin 6 ayrı bölgesinde denetime çıktı. Ekipler, bakkal ve marketlerde yaptıkları denetimlerde, fiyat etiketlerini inceledi, satıştan kaçırılan ürün olup olmadığını kontrol etti.

Zabıta ekipleri, fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen esnafla ilgili tuttuğu tutanakları, Ticaret İl Müdürlüğü'ne iletecek. Ticaret İl Müdürlüğü de bu durumda her ürün başına 415 lira para cezası uygulayacak.