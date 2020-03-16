Sultangazi'de fahiş fiyat denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de fahiş fiyat denetimi - Son Dakika

Sultangazi'de fahiş fiyat denetimi

7 saat önce

Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs salgını sonrası bakkal ve marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı.

Sultangazi'de fahiş fiyat denetimi, System.String[]

Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs salgını sonrası bakkal ve marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, zabıtaların denetimi öncesi Sultançiftliği Merkez Camisi önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Dursun, hem Sultangazi hem de Türkiye'deki vatandaşları, koronavirüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyararak, tedbirin her şeyin başı olduğunu, eğer tedbirli olunmazsa bu sürecin yayılmasının çok daha fazla olabileceğini ifade etti.

Mümkün olabildiğince insanların sosyal hayatlarını kısıtlamak, teması bir şekilde ortadan kaldırmak durumunda olduğunu dile getiren Dursun, "Görüyoruz ki sosyal hayatın çok aktif olduğu yerlerde bu virüs çok daha fazla yayılma kabiliyetine sahip. Bu çerçeve içinde olabildiğince sosyal hayatımızı biraz daha kısıtlayıp, evlerimizde olabildiğince işlerimizi yürütmek ve hayatımızı bir süre böyle idame ettirmek en büyük görevimiz olmalı. Bu, sadece kendimize dair değil, çevremizde bulunan insanlara, bütün topluma dair sorumluluğumuz." diye konuştu.

Dursun, bu kapsamda Sultangazi'de koronavirüs ile ilgili bilgilendirmelere yer verdiklerini, okullarda, kamu idarelerinde, aile sağlık merkezlerinde, ibadethanelerde ve parklarda ilaçlamaları bitirdiklerini anlattı.

Fahiş fiyatlarla ilgili vatandaşlardan oldukça şikayet aldıklarını aktaran Dursun, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu şikayeti izole etme adına geçen hafta başlattığımız çalışmalara devam ediyoruz. Raflardaki fiyat farklılıklarına dikkat ediyoruz. Bunlarla ilgili 6502 sayılı yasa çerçevesinde Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirimlerde bulunuyoruz. Varsa fahiş fiyatlar, bunlarla ilgili denetimleri olabildiğince yapıyoruz. Şuna dikkat etmek lazım, fırsatçılık yapmamak lazım. Esasında bu bizim Türk milletinin özünde olan bir şey değil, buna kapı aralamamak lazım.

Çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu kendisine menfaate dönüştürmek isteyen az da olsa kişilere karşı halkımızı korumak zorundayız. Bu koruma çerçevesi içinde de yaklaşık 50 kişilik ekiple birlikte Sultangazi'de tarama faaliyetini bugün de devam ettireceğiz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda özenle davranan esnafımızı, toptancılarımızı gördük. Onlara teşekkür ediyorum. Aksi davranan esnaflarımız da var. Onları daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Toplumsal olarak içinde bulunduğumuz bu süreci, bir fırsata çevirmemek lazım."

Dursun, açıklamasının ardından denetimde görev yapan zabıta memurlarına teşekkür etti.

Ekipler denetim yaptı

Zabıta ekipleri, daha sonra Sultangazi'nin 6 ayrı bölgesinde denetime çıktı. Ekipler, bakkal ve marketlerde yaptıkları denetimlerde, fiyat etiketlerini inceledi, satıştan kaçırılan ürün olup olmadığını kontrol etti.

Zabıta ekipleri, fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen esnafla ilgili tuttuğu tutanakları, Ticaret İl Müdürlüğü'ne iletecek. Ticaret İl Müdürlüğü de bu durumda her ürün başına 415 lira para cezası uygulayacak.

Sultangazi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi
UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler         
18:43
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek         
13:09
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak         
11:19
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar         
10:06
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı         
09:51
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi         
23:59
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 20:22:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi'de fahiş fiyat denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]