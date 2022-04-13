Son dakika haberi! Feci kaza kamerada: Otomobil park halindeki kamyonun altına girdi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Feci kaza kamerada: Otomobil park halindeki kamyonun altına girdi

13.04.2022 16:47

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki araca ardından kamyona çarptı.

Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki araca ardından kamyona çarptı. Otomobil sürücüsü ağır şekilde yaralanırken, feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2364 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet S., 34 EDV 05 otomobiliyle yokuş aşağı seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce park halindeki bir otomobile ardından 37 EP 493 plakalı park halindeki kamyona çarparak durdu. Kazaya şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan Mehmet S. 'ye müdahale etti. Mehmet S. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı.

FECİ KAZA KAMERADA

Feci kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halinde 2 araca çarptığı görülüyor.

Esnaf Murat Kök gürültüyle dışarı çıktıklarını söyleyerek, "Ben burada esnafım olay anında içerideydim önce ses duyduk ve dışarıya çıktık. Burası rampa ve araçlar aşırı süratli gidiyorlar. Buraya hiçbir önlem alınmadı uzun zamandır. Burada kazalara şahit oluyoruz. Yetkililerin buraya hız kesici bariyer gibi önlem alması gerekiyor. Şuan için yararlanın durumunu bilmiyorum ancak bayağı sıkıntılı olduğunu zannediyorum çünkü süratli bir şekilde çarptı. Polisi aradık ve yetkililere haber verdik. Esnaf arkadaşlar ve yoldan geçen vatandaşlar yardımcı oldular ama bilinci yerindeydi. Sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Biz buraya bir an önce önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

(Hasan Tik/İHA)

Son dakika haberi! Feci kaza kamerada: Otomobil park halindeki kamyonun altına girdi
Son dakika haberi! Feci kaza kamerada: Otomobil park halindeki kamyonun altına girdi
Son dakika haberi! Feci kaza kamerada: Otomobil park halindeki kamyonun altına girdi
Son dakika haberi! Feci kaza kamerada: Otomobil park halindeki kamyonun altına girdi
Son dakika haberi! Feci kaza kamerada: Otomobil park halindeki kamyonun altına girdi
Son dakika haberi! Feci kaza kamerada: Otomobil park halindeki kamyonun altına girdi
Son dakika haberi! Feci kaza kamerada: Otomobil park halindeki kamyonun altına girdi
Son dakika haberi! Feci kaza kamerada: Otomobil park halindeki kamyonun altına girdi
Son dakika haberi! Feci kaza kamerada: Otomobil park halindeki kamyonun altına girdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Feci kaza kamerada: Otomobil park halindeki kamyonun altına girdi - Son Dakika


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