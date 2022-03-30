SULTANGAZİ'DE FECİ KAZADA OTOMOBİLİN ARKA BÖLÜMÜ EZİLDİ 2 YARALI - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE FECİ KAZADA OTOMOBİLİN ARKA BÖLÜMÜ EZİLDİ 2 YARALI

30.03.2022 18:41

SULTANGAZİ Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada öndeki otomobilin arka kısmı tamamen ezildi.

SULTANGAZİ Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada öndeki otomobilin arka kısmı tamamen ezildi. Feci kazada ezilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Adı açıklanmayan sürücüsünün aşırı hızlı olarak kullandığı iddia edilen 41 GS 402 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, önündeki 06 AS 711 plakalı otomobile çarptı. Öndeki otomobil ön koltukların bulunduğu kısım hariç tamamen ezildi. Sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrası yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazada arak bölümü tamam ezilen otomobil kullanılamaz hale gelirken, arkadaki lüks otomobilde hasar oluştu. Kaza nedeniyle trafik akışında oluşan yoğunluk, otomobillerin çekilmesiyle normale döndü.

SULTANGAZİ'DE FECİ KAZADA OTOMOBİLİN ARKA BÖLÜMÜ EZİLDİ 2 YARALI
SULTANGAZİ'DE FECİ KAZADA OTOMOBİLİN ARKA BÖLÜMÜ EZİLDİ 2 YARALI
SULTANGAZİ'DE FECİ KAZADA OTOMOBİLİN ARKA BÖLÜMÜ EZİLDİ 2 YARALI
SULTANGAZİ'DE FECİ KAZADA OTOMOBİLİN ARKA BÖLÜMÜ EZİLDİ 2 YARALI
SULTANGAZİ'DE FECİ KAZADA OTOMOBİLİN ARKA BÖLÜMÜ EZİLDİ 2 YARALI
SULTANGAZİ'DE FECİ KAZADA OTOMOBİLİN ARKA BÖLÜMÜ EZİLDİ 2 YARALI
SULTANGAZİ'DE FECİ KAZADA OTOMOBİLİN ARKA BÖLÜMÜ EZİLDİ 2 YARALI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE FECİ KAZADA OTOMOBİLİN ARKA BÖLÜMÜ EZİLDİ 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE FECİ KAZADA OTOMOBİLİN ARKA BÖLÜMÜ EZİLDİ 2 YARALI - Son Dakika
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