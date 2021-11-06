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Sultangazi'de film gibi olay: Daha önce ihbar edilen araç gölden çekilemeyince bir daha arandı - Son Dakika

Sultangazi'de film gibi olay: Daha önce ihbar edilen araç gölden çekilemeyince bir daha arandı

06.11.2021 14:29
Sultangazi'de film gibi olay: Daha önce ihbar edilen araç gölden çekilemeyince bir daha arandı

Sultangazi'de Alibeyköy Barajı kenarında suların çekilmesiyle birlikte bir otomobil bulundu.

Sultangazi'de Alibeyköy Barajı kenarında suların çekilmesiyle birlikte bir otomobil bulundu. Göl kenarında dolaşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Balık adamların kontrol ettiği aracın geçtiğimiz sene yaz aylarında da suların çekilmesi ile birlikte ihbar edildiği ancak araç ulaşımı olmadığı için çekilemediği ve gölde bırakıldığı öğrenildi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan Alibeyköy Barajı'nda dolaşan vatandaşlar su üstünde ters şekilde duran otomobili fark edip ekiplere haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında araç içerisinde birinin olup olmadığının kontrolünün yapılması için olay yerine balık adamlar yönlendirildi. Balık adamların göle girerek kontrol ettiği araç boş çıkarken yapılan kontroller sonrasında aracın geçen sene baraj sularının çekilmesi ile birlikte tekrar ihbar edildiği ve balık adamların kontrollerini gerçekleştirdikten sonra araç ulaşımı olmadığı için barajdan çekilemediği öğrenildi.

Olay yerinde kontrollerini tamamlayan ekipler ayrılırken olayın yaşandığı yere yakın bir noktada yaşayan Ömer Aydın, "Ben burada yaşıyorum sabah saatlerinde arkadaşlarım baraja gelmişti onlara bir şey oldu diye meraklandım ve geldim ama şu ileride bir araç var o ihbar edilmiş herhalde benim çocukluğum burada geçti biz sürekli sular çekilince bu aracı görüyoruz burada" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Sultangazi, Otomobil, İtfaiye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de film gibi olay: Daha önce ihbar edilen araç gölden çekilemeyince bir daha arandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de film gibi olay: Daha önce ihbar edilen araç gölden çekilemeyince bir daha arandı - Son Dakika
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