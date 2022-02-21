SULTANGAZİ'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN ANLAR - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN ANLAR

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de, iş yerini mesken tutan hırsızlar ile iş yeri sahibi arasında filmleri aratmayacak anlar yaşandı. Hırsızlık şüphelisinin bindiği otomobili koşarak takip eden iş yeri sahibi, kapıyı açarak ön koltukta oturan kişiyi çekip, dışarı çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan giyim mağazası son günlerde, hırsızların hedefi haline geldi. 1 ay içerisinde farklı gün ve saatlerde mağazaya gelen bir kadın, seçtiği ürünleri çaldı. Kasadaki cironun eksik çıkması iş yeri sahibinin dikkatini çekti. Aynı kadın, son olarak dün gündüz saatlerinde mağazaya gelerek reyondaki ürünleri incelemeye başladı. Beğendiği ürünleri alarak, dışarıda kendisini bekleyen otomobile binen kadını fark eden iş yeri sahibi koşarak yakalamaya çalıştı. Otomobilin hareket ettiği sırada ön sağ koltukta oturan kadını kapıyı açarak, dışarı çıkardı. Kadının yere düşmesiyle çevredekiler olan biteni şaşkın gözlerle izlemeye başladı. İş yeri sahibinin bir anlık boşluğundan faydalanan kadının otomobile binerek kaçmayı başardığı öğrenildi.

İş yeri sahibinin polise haber vermesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldı. Aynı gün akşam saatlerinde kadının bir yakını olan ve otomobil sürücüsü olduğu düşünülen kişi, mağazanın önüne gelerek iş yeri sahibini tehdit ederek, içeriye alkol şişesi atıp olay yerinden kaçtı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.