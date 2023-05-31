Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret eden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret eden zanlı tutuklandı

Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret eden zanlı tutuklandı

31.05.2023 14:59

Sultangazi'de bir çocuğa hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlının suçlamaları arasında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'silahla tehdit' suçları yer alıyor.

Sultangazi'de ekmek almaya gelen bir çocuğa hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "silahla tehdit" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Gaziosmanpaşa Adliyesine gönderilen K.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.
Ne olmuştu?
Sultangazi'de bir fırına alışveriş yapmak için giren kişinin işletme çalışanı K.Y, tarafından tehdit ve hakarete uğramasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "silahla tehdit" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Bunun üzerine K.Y, çalıştığı fırında polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Sultangazi Belediyesi ekipleri de yaptıkları inceleme sonucunda aykırılıklar tespit ettiği iş yerini mühürleyip dükkan sahibinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatını da iptal etmişti.

Kaynak: AA
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Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret eden zanlı tutuklandı - Son Dakika


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