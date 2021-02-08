Sultangazi'de fırtına çatıları caddeye uçurdu - Son Dakika

Sultangazi'de fırtına çatıları caddeye uçurdu

08.02.2021 23:36

Sultangazi'de fırtına çatıları caddeye uçurdu Sultangazi'de araçlar çatıların altında kaldı Meteoroloji'nin şiddetli fırtına uyarısının ardından Sultangazi'de, evlerin çatısı uçtu.

Sultangazi'de fırtına çatıları caddeye uçurdu

Sultangazi'de araçlar çatıların altında kaldı

İSTANBUL - Meteoroloji'nin şiddetli fırtına uyarısının ardından Sultangazi'de, evlerin çatısı uçtu. Çatılar caddeye uçarken, araçlar hasar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına ve yağmur uyarısının ardından İstanbul'da rüzgar etkisini gösterdi. Sultangazi Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde fırtınanın etkisiyle 3 katlı bir binanın çatısı caddede araçların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekipler çatının parçalarını güvenli alana indirdi. Çatıların üzerine uçtuğu araçlar ise hasar gördü, yol kapandı. Bir süre kapanan yol itfaiye ekiplerinin çalışması uçan çatı parçaları güvenli alana alındı, yol tekrar açıldı.

Sultangazi'de fırtına çatıları caddeye uçurdu
Sultangazi'de fırtına çatıları caddeye uçurdu
Sultangazi'de fırtına çatıları caddeye uçurdu
Sultangazi'de fırtına çatıları caddeye uçurdu

Meteoroloji, İstanbul, İtfaiye, Fırtına, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de fırtına çatıları caddeye uçurdu - Son Dakika


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