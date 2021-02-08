Sultangazi'de fırtına çatıları caddeye uçurdu - Son Dakika

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Sultangazi'de fırtına çatıları caddeye uçurdu

Sultangazi'de araçlar çatıların altında kaldı

İSTANBUL - Meteoroloji'nin şiddetli fırtına uyarısının ardından Sultangazi'de, evlerin çatısı uçtu. Çatılar caddeye uçarken, araçlar hasar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına ve yağmur uyarısının ardından İstanbul'da rüzgar etkisini gösterdi. Sultangazi Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde fırtınanın etkisiyle 3 katlı bir binanın çatısı caddede araçların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekipler çatının parçalarını güvenli alana indirdi. Çatıların üzerine uçtuğu araçlar ise hasar gördü, yol kapandı. Bir süre kapanan yol itfaiye ekiplerinin çalışması uçan çatı parçaları güvenli alana alındı, yol tekrar açıldı.