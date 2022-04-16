Sultangazi'de freni boşalan kamyon 2 araca çarptı - Son Dakika
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Sultangazi'de freni boşalan kamyon 2 araca çarptı

16.04.2022 10:57
Sultangazi'de freni boşalan kamyon 2 araca çarptı

Sultangazi'de freni boşalan kamyon kaldırımı aşarak önüne çıkan iki otomobile çarptı.

Sultangazi'de freni boşalan kamyon kaldırımı aşarak önüne çıkan iki otomobile çarptı. Kaza sonucu otomobilinde sıkışan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken kamyondaki kumaş balyaları yola savruldu.

Kaza, saat 09.30'da Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Faruk Varol idaresindeki 23 TC 420 plakalı kamyon, freni boşalması sonucu yokuş aşağı hız kesmeden ilerleyerek yolu ayıran kaldırımı aşan kamyon seyir halindeki iki otomobile çarptı. Kamyonun çarptığı 34 EMU 751 plakalı Nissan Qashqai otomobilin sürücüsü aracın içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücüyü çıkardı. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan 34 JG 6287 plakalı Citreon C-Elysee marka otomobilde maddi hasar oluştu.

Kamyondaki kumaşlar yola savruldu

Kaza nedeniyle kamyon kasasındaki kumaşlar yola savruldu, yıl bir süre trafiğe kapandı. Kamyonun çarptığı 34 JG 6287 plakalı Citreon C-Elysee marka otomobilin de kullanılamaz hale geldiği görüldü. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yoldaki kumaşların ve araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

"Araçtan bir yaralı çıktı"

Yaşananları anlatan Ercan Mercan, "Otobüsle geliyorduk. Kazanın olduğu gördük. Aşağıya indik. Buraları toparlamaya çalıştık. Araçtan bir yaralı çıktı. Muhtemelen hızlı geldi. Kumaşları bağlamamıştır. Kaymıştır, hepsi aracın üstüne yıkıldı. Yaralının durumun iyi değildi" dedi.

"Freni patlamış"

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü, "İşe gitmek için çıkmıştım. Işıklara geldim. Yeşil yanıyordu. Baktım, soldan araç geliyordu. Sağa kırdım. Geçmeye çalıştım. Arkadaki arabayı altına aldı. Freni patlamış. Bizim araba pert oldu" diye konuştu. - İSTANBUL

Sultangazi'de freni boşalan kamyon 2 araca çarptı
Sultangazi'de freni boşalan kamyon 2 araca çarptı

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SULTANGAZİ'DE CAN PAZARI; SÜRÜCÜYÜ KURTARMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTILAR SULTANGAZİ'DE CAN PAZARI; SÜRÜCÜYÜ KURTARMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTILAR KONTROLDEN ÇIKIP BAHÇE DUVARINA ÇARPAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI KONTROLDEN ÇIKIP BAHÇE DUVARINA ÇARPAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Sultangazi, Tragger, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de freni boşalan kamyon 2 araca çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de freni boşalan kamyon 2 araca çarptı - Son Dakika
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