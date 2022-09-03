Sultangazi'de galerici 4 şahıs aracını park eden polisi böyle darp etti - Son Dakika
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Sultangazi'de galerici 4 şahıs aracını park eden polisi böyle darp etti

03.09.2022 00:10

Sultangazi'de galerici 4 şahıs aracını park eden polisi böyle darp etti Gözaltına alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Sultangazi'de bir polis memuru, aracını park ettiği yerdeki oto galeri çalışanlarıyla yaşadığı tartışma sonucu darp edildi.

Sultangazi'de galerici 4 şahıs aracını park eden polisi böyle darp etti

Gözaltına alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL - Sultangazi'de bir polis memuru, aracını park ettiği yerdeki oto galeri çalışanlarıyla yaşadığı tartışma sonucu darp edildi. Gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü öğle saatlerinde Sultangazi'de yaşandı. İddiaya göre, polis memuru H.Y. dişçiye gitmek için geldiği cadde de arabasını park etti. O sırada aracın önünde bulunduğu oto galeri çalışanları polis memuru H.Y'ye aracını park ettiği yerden kaldırmasını söyledi. Bunun üzerine H.Y. ise polis olduğunu ve dişçiye geldiğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, galeriden çıkan 4 kişi H.Y.'ye saldırarak darp etti.

Aracına binerek olay yerinden uzaklaşan polis memuru rapor alarak kendisini darp eden şahıslardan şikayetçi oldu. Oto galeriye gelen polis ekipleri olaya karışan G.G.ve G.G. isimli şahısları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de galerici 4 şahıs aracını park eden polisi böyle darp etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de galerici 4 şahıs aracını park eden polisi böyle darp etti - Son Dakika
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