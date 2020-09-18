Sultangazi'de gasp girişimi iddiası kamerada - Son Dakika

Sultangazi'de gasp girişimi iddiası kamerada

Emin YEŞİL/ Sultangazi'de iki kişi tarafından takip edilen Suriye uyruklu kadın, girdiği iş yerinde iddiaya göre gasp edilmek istendi.

Sultangazi'de gasp girişimi iddiası kamerada, System.String[]

Emin YEŞİL/ Sultangazi'de iki kişi tarafından takip edilen Suriye uyruklu kadın, girdiği iş yerinde iddiaya göre gasp edilmek istendi. Herkesin gözü önünde darp edilen ve gasp girişimine maruz kaldığı ileri sürülen kadın, şüphelilere direndi. Türkçe bilmediği için çevredekilere başından geçenleri anlatamayan kadının yaşadığı korku ve panik anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yapmak için evden çıkarak yolda yürüyen Suriye uyruklu R.G. (40)'nin yanına henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi yaklaşarak ondan çakmak istedi. Kadından olumsuz cevap alan iki şüpheli bir süre sonra R.G.'yi takip etmeye baladı. Takip edildiğini fark eden kadın, 1. Cebeci Caddesi'nde hediyelik eşya satan bir iş yerine girdi. Bir süre içeride oyalanan kadın, kendisini takip eden iki şüphelinin iş yerine girdiğini gördü. Bunun üzerine korkup paniğe kapılan kadın, çantasından çıkardığı cep telefonu ile eşini aradı. Bu sırada durumdan şüphelenen bir iş yeri çalışanı, iki şüpheliye kadından ne istediklerini sordu. Bu kişilerden biri çakmak istediklerini söylemesi üzerine, iş yeri çalışanı "Burada neden istiyorsunuz?" sorusunu sordu. İki şüpheli, telefonla görüşmeye devam eden kadının üzerine yürüdü. Telefonla kocasından yardım istemeye çalışan R.G., bir yandan da üzerine doğru yürüyen şüphelileri eliyle iterek, uzaklaştırmaya çalıştı.

Şüpheliler daha sonra iddiaya göre, iş yerinde herkesin gözü önünde kadını gasp etmeye çalıştı. Kadının kolunda bulunan altın bilekliği almaya çalışan şüpheliler, kocasıyla görüşmeye devam eden kadının telefonunu alarak, dışarı fırlattı. Kadının altın bilekliğini alamayan şüpheliler, bu sefer de çantasını almaya çalıştı. Kadını çantasıyla birlikte iş yerinden dışarı doğru çeken şüphelilerden birinin aldığı çanta elinden yere düştü. Çevredekilerin araya girmesiyle iki şüpheli, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Suriyeli kadın yaşadığı korku ve panikle yere yığıldı. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkan kadının kocası da kısa sürede olay yerine geldi. Çalıştığı iş yerinden izin alarak olay yerine gelen eşi polise haber verdi. Durumdan haberdar olan kadının küçük oğlu da olay yerine geldi.

İKİ KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDUKısa sürede olay yerine gelen polis, görgü tanıklarının ve R.G.'nin bilgisine başvurdu. Gasp edilmek istenen kadın olay yerinde polise verdiği ilk bilgi de, şüphelilerin önce kendisinden çakmak istediğini, daha sonra ise takip ettiklerini söyledi. Daha sonra hediyelik eşya satan iş yerine girdiğini, şüphelilerin kısa bir süre sonra buraya geldiğini ve gasp etmeye çalıştıkları sırada kendisini darp ettiklerini söyledi. R.G., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kendisini gasp etmeye çalışan ve darp eden iki kişiden şikayetçi oldu. Kadının Türkçe bilmediği için çevredekilere yaşadıklarını anlatamadığı, bundan dolayı da kocasını aradığı öğrenildi.

"DARP ETMEYE ÇALIŞTILAR"Olay anını anlatan iş yeri çalışanı Muhammet Akkoyun, "İçeri bir bayan girdi. Ardından 1 dakika sonra iki tane şahıs geldi. Şahıslar bayanı takip ediyormuş. Bayan polisi aramaya kalkınca, şahıslar yanıma kasaya geldi. Kendilerine ne olduğunu sordum. Onlar da, bayandan çakmak istediklerini söyledi. Bayandan neden çakmak istediklerini, neden içeri girip takip ettiklerini ve amaçlarının ne olduğunu sordum. Onlar da bana bu sefer, 'Kendi ülkemizde içeri giremez miyiz?" dediler. Bayan polisi aramaya çalışırken, bu sefer bayanın üzerine yürümeye kalktılar. O anda kargaşa çıktı. Kargaşa esnasında bayanı darp etmeye çalıştılar. Bizim elemanlar araya girdi. Sanırım künyesi vardı. Künyeyi almaya çalıştılar. Telefonu ve çantası vardı. Kapkaç yapmaya çalıştılar ama yapamadılar. İçeri de baya bir müşteri var. Güvenlik kameraları kayır yapıyor. Direk böyle yapmaları biraz tuhafıma gitti" dedi. OLAY ANI KAMERADAOlay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yerine giren kadının ürünleri incelediği görülüyor. Kısa bir süre sonra ise iki şüphelinin içeri girdiği kameraya yansıyor. Şüphelileri gören kadın, çantasından cep telefonunu çıkararak polisi arıyor. O sırada iki şüpheli kadının yanına geliyor. Kadın şüphelileri işaret ederek, iş yeri çalışanlarından yardım istiyor. Türkçe bilmediği için kadının ne dediğini kimse anlamıyor. Şüphelilerin iş yeri çalışanları ile konuştuğu ve kısa bir süre sonra kadının üzerine yürüdükleri, kadının şüphelilerden birini eliyle iterek, kendinden uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor. Kadının cep telefonunu alarak, dışarı fırlatan şüphelilerden biri çantasından tuttuğu kadını dışarı çıkartıyor. Çanta yere düşüyor. Çevredekilerin araya girmesiyle iki şüpheli olay yerinden uzaklaşıyor. Kadının ise yere yığıldığı, kısa bir süre sonra ayağı kalktığı kameraya yansıyor.


Sultangazi, Kamera, Kadın, Gasp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de gasp girişimi iddiası kamerada - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çin'de aşı laboratuvarında akılalmaz olay! Yaşanan sızıntı 3 bin kişiye bakteri bulaştırdı Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Koronalı olduğu halde eğlenmeye gidip 710 kişiyi virüse maruz bıraktı, tutuklanabilir Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı
Yunanistan'ın bir numaralı gündemi Türkiye olmaktan çıktı Yunanistan'ın bir numaralı gündemi Türkiye olmaktan çıktı         
16:05
OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye         
15:53
Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu         
15:29
Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi         
15:06
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı         
14:47
Telefonla döner siparişi verirken ''Mayonez ister misiniz?'' sorusuna sinirlendi, iş yerini silahla bastı Telefonla döner siparişi verirken ''Mayonez ister misiniz?'' sorusuna sinirlendi, iş yerini silahla bastı         
14:15
Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu         
14:03
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona salgınındaki vaka artışlarını yorumladı: İşi tekrar sıkmak durumundayız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona salgınındaki vaka artışlarını yorumladı: İşi tekrar sıkmak durumundayız         
13:41
Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı         
13:15
Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi         
13:12
Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı         
12:59
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Senarist Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek Senarist Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek         
11:59
Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu         
11:39
8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi 8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi         
10:45
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 16:36:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi'de gasp girişimi iddiası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei