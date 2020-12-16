Sultangazi'de gasp iddiası cinayete dönüştü - Son Dakika

Sultangazi'de gasp iddiası cinayete dönüştü

16.12.2020 16:41
Sultangazi'de gasp iddiası cinayete dönüştü, System.String[]

Sultangazi'de, iddiaya göre bir kişi gasp etmek istediği adam tarafından vurularak öldürüldü.

Sultangazi'de, iddiaya göre bir kişi gasp etmek istediği adam tarafından vurularak öldürüldü. Olay yerinde bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1429 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinlerinden olan Vedat Y. isimli bir genç, sokakta karşılaştığı Y.Ç.'yi gasp etmek istedi. Bu sırada ikisi arasında tartışma çıktığı ileri sürüldü. Tartışmanın ardından Y.Ç., yanındaki silahla Vedat isimli gence ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde, Vedat Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Gasp edilmek istendiğini ileri süren Y.Ç, ise polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Konu hakkında konuşan bir mahalle sakini "Vurulan kişi arkadaşımızı gasp etmeye kalkmış . Vurulanı tanıyoruz, mahalleden birisi. İyi bir çocuk değildi, akıllı bir adam değildi. Zora geldi mi, zorla bir şeyleri yapmaya kalkan bir çocuktu. İkisinin bugüne kadar dalaştıklarını hiç görmedim. Mahalle sakini Y.Ç, şeker gibi adam. Tavuğu önüne koy kesemez, bizimle de olsa komşuluğu o biçim, güzel bir insan. Olan arkadaşımıza oldu" diye konuştu.

(Medeni Topaloğlu - Halil Enes Sucu/İHA)

Sultangazi, Polis, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de gasp iddiası cinayete dönüştü - Son Dakika


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