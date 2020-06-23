SULTANGAZİ'DE GECE BOŞALTILAN 3 BİNA YENİDEN SALLANDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE GECE BOŞALTILAN 3 BİNA YENİDEN SALLANDI
SULTANGAZİ'DE GECE BOŞALTILAN 3 BİNA YENİDEN SALLANDI Sultangazi'de gece saatlerinde çatlak oluşması nedeniyle boşaltılan 3 bina sabah saatlerinde yeniden sallandı.
SULTANGAZİ'DE GECE BOŞALTILAN 3 BİNA YENİDEN SALLANDI
Sultangazi'de gece saatlerinde çatlak oluşması nedeniyle boşaltılan 3 bina sabah saatlerinde yeniden sallandı. Evlerine giren bazı bina sakinleri yaşanan sallanma üzerine panikle dışarıya koştu.
Olay, Zübeyde Hanım Mahallesi 1299'uncu Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde yan yana bulunan 4 katlı iki bina arasında daha önce bulunan çatlakların, gece saatlerinde duyulan sesle daha da derinleşmesinin ardından bina sakinleri polise bildirdi. Bina sakinleri evlerinden dışarıya çıkanken olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de binalarda inceleme yaptı. Bazı vatandaşlar geceyi, komşularının yanında bazıları ise sokakta geçirirken bazı vatandaşlar ise bir süre sonra evlerine girdi. Sabah saatlerinde, binalarda yeniden bir sallanma ve ses gelmesi üzerine evlerine girmiş olan bazı vatandaşlar korkuyla dışarıya çıktı. Olay paniğe neden oldu.
Öte yandan çatlak oluşan binalar, havadan drone ile görüntülendi.
- Özdemir
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:28 Kaynak: DHA
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