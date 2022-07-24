Sultangazi'de gecekondu alev alev yandı - Son Dakika
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Sultangazi'de gecekondu alev alev yandı

24.07.2022 11:52
Sultangazi'de gecekondu alev alev yandı

Sultangazi'de bir gecekondunun kömürlük kısmında yangın çıktı.

Sultangazi'de bir gecekondunun kömürlük kısmında yangın çıktı. Alev alev yanan ev küle dönerken, evde kimsenin olmaması muhtemel bir can kaybını önledi.

Yangın, sabah saat 04.30 sıralarında Habibler Mahallesi 2707/3 sokak üzerinde bulunan Yaşar Ünlü isimli vatandaşa ait gecekondunun kömürlük kısmında çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşandı. Mahalle sakinleri ise panik halinde sokağa döküldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı bölgeye verilen elektrik ve doğalgaz akışı ise kesildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın diğer evlere sıçramadan tamamen söndürüldü. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması ise muhtemel bir can kaybını önledi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sultangazi, Habipler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de gecekondu alev alev yandı - Son Dakika

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