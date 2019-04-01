Sultangazi'de Gecekondunun Çatısı Alev Alev Yandı

Sultangazi'de bir gecekondunun çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.





Sultangazi'de bir gecekondunun çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evinin yandığını gören kadın baygınlık geçirdi.



Yangın, saat 14.30 sıralarında Habipler Mahallesi 2705. Sokak üzerinde bulunan gecekondunun çatısında çıktı. Kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, kısa sürede tüm çatıyı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıya müdahale etti. Alevler gecekondunun içerisinde bulunan eşyalara da sirayet ettiği görüldü. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına alırken gecekondu kullanılamaz hale geldi.



EVİNİN YANDIĞINI GÖREN KADIN BAYGINLIK GEÇİRDİ



Para yatırmak için kızıyla dışarıya çıkan Mine Sural, evinin yandığını görünce baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri, baygınlık geçiren Sural'a müdahale etti. Sural'ın kızının da gözyaşlarını tutamadığı görüldü.



"GELDİĞİMDE EV KÜL OLMUŞ"



Gecekonduda oturan Mine Sural, "Evde yoktum. Geldiğimde ev kül olmuş. İtfaiye ve polis ekipleri gelmiş. Komşularım haber vermişler. Her şeyim sıfırlandı. Hiç fark etmedim. Kapıya gelince gördüm. Görünce düştüm hiçbir şey yapamadım. Geldiğimde sönmüştü, çatı kül olmuş" dedi. - İstanbul

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