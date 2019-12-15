Sultangazi'de geleceğin yazarları yetişiyor - Son Dakika

Sultangazi'de geleceğin yazarları yetişiyor

İstanbul (DHA)- Sultangazi Belediyesi, okuma ve yazmaya meraklı gençlerin geleceğin şair ve yazarlarına dönüşmesine katkı sağlamak için yeni bir proje hayata geçiriyor. Anadolu Yazarlar Birliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen 'Sultangazi Belediyesi Yazı Akademisi' ile gençler, yeteneklerini geliştirmek için imkan bulabilecek.

ÖĞRENCİLER YAZARLARLA BİR ARAYA GELECEK

Sultangazi Belediyesi Yazı Akademisi'nde ilk etapta 125 lise öğrencisi cuma ve cumartesi günleri eğitim görecek. Öğrenciler sevilen yazar ve şairlerle bir araya gelerek birlikte okuyup yazacaklar. Ayrıca akademide seminerler, yazar buluşmaları, atölye çalışmaları, dergi yayını gibi birçok etkinlik de gerçekleştirilecek.

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI; 'GENÇ YETENEKLERİMİZİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ'

Yazı akademisini Sultangazi'de yaşayan lise çağındaki gençlerin yazı yazma kabiliyetlerini ortaya çıkarma ve yazı yazarken de düşünme kabiliyetlerini geliştirme adına gerçekleştirdiklerini anlatan Sultangazi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun, 200 öğrencinin başvuruda bulunduğunu belirtti. Dursun, 'Sadece başvuranlar üzerinden değerlendirme yapmadık. İlçe genelindeki öğrencilerden seçtik. İçlerinden 123 tane gencimizi seçtiğimiz bir program oldu. İnanıyoruz ki bu süreç sonunda Sultangazi 'den çeşitli dergilerde yazılar yazan çeşitli makaleler üretebilen çeşitli gazetelerde eminim ki yazıları yayınlanacak olan güzel çocukları ve gençlerimizi ortaya çıkaracağız' diye konuştu.

'GENÇ BEYİNLERİN YETİŞMESİ İÇİN GAYRETLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Gelecek yıllarda da akademiyi devam ettirmek istediklerini söyleyen Anadolu Yazarlar Birliği Başkanı Yusuf Tosun ise 'Sultangazi Belediyesi ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bugün Sultangazi yazı akademisinin açılışını yapmak üzere bir araya geldik. Yazı akademisinde Sultangazi ilçe sınırları içerisindeki 21 liseden toplam 123 öğrencimiz bulunuyor. Beş sınıf halinde derslerimiz devam ediyor. Her sınıfta kendi alanında yetkin eğitmenler aynı zamanda şair ve yazarlık yönü bulunan eğitmenler eğitim verecek. Yazı akademisiyle düşünen beyinler üretmek istiyoruz. Genç beyinlerin yetişmesi için gayret etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.