Sultangazi'de geleneksel sokak iftarına yoğun ilgi - Son Dakika
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Sultangazi'de geleneksel sokak iftarına yoğun ilgi

16.04.2022 00:04

Sultangazi'de geleneksel sokak iftarına yoğun ilgi Sultangazi'de maliyeti esnaflar tarafından karşılanan geleneksel sokak iftarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sultangazi'de geleneksel sokak iftarına yoğun ilgi

İSTANBUL - Sultangazi'de maliyeti esnaflar tarafından karşılanan geleneksel sokak iftarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sultangazi'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve maliyeti tamamen esnaflar tarafından karşılanan iftar programında bu yılda 700 kişiye yemek ikramı yapıldı. Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi üzerinde hazırlanan iftar sofrasında vatandaşlar birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

Mahalle esnaflarından Kadir Koç, "Ramazan ayı nedeni ile Cebeci mahallesi Çanakkale Şehitleri caddesi esnafları olarak esnaf arkadaşlarımız ile birlikte hep beraber komşularımız ile iftar yaptık Allah razı olsun seneye daha iyisini yapmak nasip olur inşallah. 600 ile 700 kişiye iftar yemeği verdik emeği geçen herkesten Allah razı olsun keselerine bereket" dedi.

Esnaflardan Hakan Balli, "Bugün düzenlemiş olduğumuz iftar yemeği nedeni ile esnaflarımıza teşekkür ediyorum Allah hepsinden binlerce defa razı olsun çok güzel bir iftar yemeği düzenledik.

Sultangazi'de geleneksel sokak iftarına yoğun ilgi
Sultangazi'de geleneksel sokak iftarına yoğun ilgi
Sultangazi'de geleneksel sokak iftarına yoğun ilgi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sultangazi'de geleneksel sokak iftarına yoğun ilgi - Son Dakika


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