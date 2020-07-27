Sultangazi'de gelin arabasının önüne atlayan çocuklar ölüme meydan okuyor - Son Dakika

SULTNAGAZİ'de, ölüme meydan okurcasına zarf kapabilmek için gelin arabasının önüne atlayan çocuklar yürekleri ağıza getiren görüntüler oluşturdu.

Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu önünde, düğün konvoylarının önünü keserek gelini taşıyan araçtan bahşiş almaya çalışan çocuklar, zaman zaman araçların altına düşme tehlikesi geçiriyor. Araçların arasından koşarken ezilme tehlikesi de geçiren çocuklar, buna aldırış etmeden alacakları bahşişin peşine düşüyor.

DAMATLAR ÇOCUKLARA TEPKİ GÖSTERDİSultangazi Belediyesi Nikah Salonu önünde düğün konvoylarının önünü kesen çocuklara 2 damat, araçlarından inerek çocuklara tepki gösterdi. Buna rağmen çocuklar, bahşiş alabilmek için konvoyların peşinden koşmaya ve önün kesmeye devam etti. Çocukların ölüme meydan okurcasına bahşiş içi araçların önlerine atlamaları ve akan trafikte araçların arasından koşturmaları kameraya yansıdı.