Sultangazi'de genç kıza kaldırım taşıyla saldıran 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sultangazi'de genç kıza kaldırım taşıyla saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Son Güncelleme: 11.09.2023 10:45

Sultangazi'de kaldırım taşı atıp lise öğrencisi genç kızı yüzünden yaralayan şüpheli ve beraberindeki 1 kişi tutuklandı.

Sultangazi'de kaldırım taşı atıp lise öğrencisi genç kızın 5 dişini kırarak yaralayan şüpheli ve beraberindeki 1 kişi tutuklandı.

SÖZLÜ TACİZDE BULUNDULAR

Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde 7 Eylül günü saat 15.30 sıralarında 10. sınıf öğrencisi M.N.K isimli kız, okul kitaplarını almak için evden çıkarak bir arkadaşıyla buluşmuş, okulun yanındaki bir parkta oturan genç kız ve arkadaşının yanlarına gelen bir grup erkek sözlü tacizde bulunmuştu. Ç.İ. isimli genç, M.N.K. ve arkadaşını rahatsız eden grubu uyarıp tepki göstermişti.

5 DİŞİ KIRILDI, KULAĞI KESİLDİ

Bunun üzerine çıkan kavgada darp edilen Ç.İ. kız arkadaşlarını alarak olay yerinden uzaklaşmış, peşlerini bırakmayan grup çağırdıkları arkadaşlarıyla beraber takip ettikleri gençlerin önünü tekrar keserek darp etmişti. O esnada gruptan birinin fırlattığı kaldırım taşı M.N.K'nın yüzüne gelmiş, 5 dişi kırılan genç kız hastaneye kaldırılmıştı. Genç kızın yüzüne ve tartışma sırasında yaralanan Ç.İ.'nin kesilen kulağına dikiş atılmıştı.

ŞÜPHELİ VE BERABERİNDEKİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kaldırım taşını fırlatan O.A.A. yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan incelemede O.A.A'nın M.N.K. ve Ç.İ. ile aynı okulda eğitim gördüğü belirlenmişti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilmişti. Öte yandan olaya karışan bir kişinin daha gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi. İki şüpheli de sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Sultangazi, Habipler, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de genç kıza kaldırım taşıyla saldıran 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de genç kıza kaldırım taşıyla saldıran 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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