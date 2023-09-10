Sultangazi'de Genç Kıza Saldırı: Dişleri Kırıldı, Arkadaşının Kulağı Kesildi

İstanbul Sultangazi'de arkadaşıyla birlikte okuldan kitaplarını almaya giden 10. sınıf öğrencisi genç kız, kendisini rahatsız eden grubun saldırısına uğradı. Yüzüne kaldırım taşı atılması sonucu kızın dişleri kırılırken, durumu fark edip yardıma gelen arkadaşı ise darp edilirken kulağı kesildi.

ÖNCE SÖZLÜ SONRA FİZİKİ TACİZ

Önceki gün saat 15.30 sıralarında Sultangazi'de 10. sınıf öğrencisi M.N.K. isimli kız, okul kitaplarını almak için evden çıkarak bir arkadaşıyla buluştu. Okulun yanındaki bir parkta oturan genç kız ve arkadaşı yanlarına gelen bir grup erkek tarafından sözlü tacize maruz kaldı. Durumu fark eden Ç.İ. isimli genç ise, genç kızları rahatsız eden grubu uyarıp tepki gösterdi. Bunun üzerine grup ile genç arasında önce tartışma ardından kavga çıktı. Ç.İ. darp edildi. Bir süre sonra kız arkadaşlarını da yanına alan genç bölgeden hızla ayrıldı. Ancak peşlerini bırakmayan grup, çağırdıkları arkadaşlarıyla birlikte takip ettikleri gençlerin bir kez daha önlerini kesti. Burada yeniden başlayan tartışma sonrası Ç.İ. bir kez daha darp edildi.

5 DİŞİ KIRILDI, YÜZÜNE DİKİŞ ATILDI

Bunun üzerine arkadaşını korumak isteyen M.N.K. ise araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. O esnada gruptan birinin fırlattığı kaldırım taşı M.N.K.'nin yüzüne geldi. Kanlar içinde yere yığılan genç kız olay yerinde baygınlık geçirirken, bir süre sonra olay yerine gelen bir otomobil ile hastaneye kaldırıldı. Genç kızın dikiş atılan yüzünde hasar oluşurken, 5 dişi de kırıldı. Arbede esnasında Ç.İ.'nin de kesilen kulağına dikiş atıldığı öğrenildi.

"ALLAH'TAN GÖZÜNE, BEYNİNE BİR ŞEY OLMADI"

Yaşanan olayı anlatan anne Sevil K. "Saat 14.30 civarı okula kitap almaya gönderdim. Arkadaşıyla buluştular. Oradan okuldan kitap alıyorlar. Okulun karşısındaki parkta oturuyorlar birkaç dakika. Oradan geçen birkaç kişi çocukları rahatsız ediyorlar. Yanlarına oturuyorlar bunlar da istemiyorlar. Oradan geçen bir kardeşimiz sağ olsun. Kızları niye rahatsız ediyorsunuz diye tepki gösteriyor. Bu toparlanan birkaç kişi, o çocuğu önce darp ediyorlar. Sonra o çocuğu bırakıp bizim kızlara sataşıyorlar. Kızlar koşarken de artık o arbedede nasıl oluyorsa çocuğun biri eline inşaat taşı alıyor. Direkt kızımın yüzüne atıyor. Gördüğünüz gibi de kızımın yüzü bu halde. 5 dikiş burnunda, dişleri kırık 5 tane diş yok yani. Daha bu çocuk 15 yaşında. Çocuğumuzu okula da gönderemeyeceğiz, kitap da aldıramayacağız. Kızım arkadaşını darp ederlerken çocuğun kulağını bir kesici aletle kesiyorlar. Kulak hastanede dikiliyor. Çocuğun kulağı şimdi bandajlı şekilde. Biz de hani tamponu çıkardık ki çocuğum nefes alsın diye. Hani bu çocuklar niye rahatsız ediliyor, niye darp ediliyor. Taş geliyor. Allah'tan ki gözüne, beynine bir şey olmadı. Hani dikişlerle kurtulduk ama başka çocuklara olmaz inşallah" dedi.

"KULAĞI KESİLEN ÇOCUĞU ŞİKAYETÇİ OLMASIN DİYE KORKUTMUŞLAR"

Baba Mehmet K. ise "Saat 15.30 civarında telefon çalıyor. Arayanlar kızımın rahatsızlandığını araba çarptı gibi bir şey söyledi. Meğer yani çocuğumu yaralayan şahsın babasıymış. Almış apar topar olayı ört pas etmek için hastaneye götürmüş. Biz olaya sonradan dahil olduk. Yani tabi hepsinden şikayetçiyiz. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Kızımın arkadaşı da tehditle falan kulağı kesildiği, halde darp edildiği halde şikayetçi olmadı onu da korkutmuşlar artık sindirmişler" dedi.

"KAÇTIK AMA PEŞİMİZDEN GELDİLER"

Arbede sırasında kulağı kesilen Ç.İ., "Kızlar yukarıda otururken okulun orada. Ben sonradan aralarına katıldım. O sırada etraflarındaki çocuklar bunları rahatsız ediyordu. Ben oradayken de rahatsız etmeye devam ettiler. Ben yerimizi değiştirmek istediğimizi söyledim. Daha sonra orada çocuklardan biri beni darp etti. Ondan sonra biz oradan tekrar yerimizi değiştirdik. Kaçtık buraya geldik ama peşimizden geldiler. Tam burada daha kalabalık bir grupla tekrardan bir arbede yaşandı burada darp edildik. O arada gelen bir taş da arkadaşımın yüzüne geldi. Durum kötü tam bu alanda bayıldı kendisi. Benim de burada tam kulağım yarıldı arbede bu şekilde dikiş atıldı" ifadelerini kullandı.