SULTANGAZİ'DE GENÇLER VE ENGELLİLERE YÖNELİK PROJENİN TEMELİ ATILDI - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi, gençler ve engelliler için tesis projesi gerçekleştirdi. Bünyesinde topladığı hizmet fonksiyonlarıyla vatandaşa eğitim, spor, bakım gibi çeşitli hizmetler sunacağı belirtilen Gençlik ve Spor Merkezi & Engelliler Merkezi'nin temeli atıldı.

Kapalı yüzme havuzu, güreş salonu, e-spor merkezi ve engelli bireylerin ihtiyaçlarına cevap verecek Gençlik ve Spor Merkezi & Engelliler Merkezi'nin temeli dün, Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde atıldı. Temel atma törenine katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, içinde eğitimden spora birçok aktiviteyi bulunduracak olan merkezin açılışını Eylül 2022 gibi çok kısa sürede gerçekleştireceklerini söyledi.

'GENÇLER VE ENGELLİLER EN HASSAS NOKTAMIZDIR'

Sultangazi'de çok önemli bir eserin temel atma töreninde olduğunu belirten Başkan Av. Dursun, 'Burası Gençlik Spor Merkezi ve engelliler merkezi olacak. ve hem gençler hem de engelliler bizim üzerinde ciddi şekilde durduğumuz konulardandır. Seçim döneminde vaat ettiğimiz engelsiz saatler projemizi, onu burada gerçekleştiriyoruz' açıklamasını yaptı.

'ENGELLİ ÇOCUKLARINI TESLİM EDEBİLECEKLER'

Bu proje ile engelli çocukları, anne veya babaları olan kişilere büyük kolaylıklar sağlanılacağını vurgulayan Av. Dursun, 'Bazen aileler işleri olduğunda engelli çocuklarını evde tek başına bırakmak istemiyor. Başlarına herhangi bir kaza gelmesinden korkuyorlar. İşte merkezimiz bittiğinde aileler çocuklarını buraya teslim edebilecekler. Engelli kardeşlerimizi bize emanet edebilecekler. Ne kadar süreye ihtiyaçları varsa onlara biz, onlar kadar iyi bakacağız' diye konuştu.

'KADINLARA VE GENÇLERE ÖZEL ISLAK HACİMLİ SPOR SALONU'

Gençler için de çok özel alanlar yapacaklarını ifade eden Av. Dursun, 'Başta çok güzel bir yarı olimpik bir havuz yapıyoruz. Sıpa merkezi, saunası, ıslak hacimleriyle çok güzel bir spor tesisini gençlere emanet edeceğiz. Kadınlar da bizim için çok önemli. Kadın spor merkezi yapıyoruz. Fitness'ıyla çeşitli oyun alanlarıyla sadece kadınlara özel alan yapacağız' dedi.

EĞİTİME DESTEK AKADEMİSİ DE OLACAK

Merkezde gençlerin eğitimi için faaliyetler olacağını da vurgulayan Av. Dursun şunları söyledi:

'Sultangazi eğitime destek akademimiz var. Liseye geçiş sınavlarına ve üniversiteye hazırlık yapan çocuklarımız, gençlerimiz için burada eğitim kurumlarımızın bir şubesini de oluşturacağız. İnşallah onlar istedikleri üniversiteye giren gençler olarak geleceğe huzurla bakmış olacaklar.'

DAHA BAŞKA NE İSTEYEBİLİRDİK Kİ?

Temel atma töreninde bulunan 40 yaşındaki yürüme engelli Ahmet Çalışır da 'Bu proje bizim için çok önemliydi. Her zaman bizim için daha da güzel şeyler yapılıyor. Eksiklerimiz kapatılıyor. Bu merkezde de yok yok. Düşünsenize engelli çocuğunu buraya teslim edip işlerini halledebileceksin. Daha başka ne isteyebilirdik ki' dedi.