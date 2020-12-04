Sultangazi'de gençlere bir hizmet daha kazandırılıyor - Son Dakika

Sultangazi'de gençlere bir hizmet daha kazandırılıyor

04.12.2020 15:37
Sultangazi'de gençlere bir hizmet daha kazandırılıyor, System.String[]

Sultangazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi'ne içinde Engelliler Merkezi de bulunan gençlik ve spor merkezi kazandırıyor.

Sultangazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi'ne içinde Engelliler Merkezi de bulunan gençlik ve spor merkezi kazandırıyor. Proje aşaması tamamlanan gençlik ve spor merkezinin en kısa zamanda yapımına başlanması planlanıyor.

Gençlerin kendilerini geliştirirken güzel vakit geçirebilmeleri için harekete geçen Sultangazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi'ne gençlik ve spor merkezi kazandırmak için çalışmalara başladı. Proje aşaması tamamlanan gençlik ve spor merkezinin içinde engelli bireylere de hizmet verecek özel bir bölüm yer alacak.

Gençler, merkezde bulunan yüzme havuzu sayesinde dört mevsim doyasıya havuzun tadını çıkaracak. Binada, sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamak için spa merkezi, fitness, aerobik, plates ve spinning salonu yer alacak.

Gençlik ve spor merkezinde yer alacak bilardo, satranç ve zeka oyunları salonu, bilgisayar atölyesi ile gençler eğlenirken öğrenme fırsatı bulacak. Güreş salonu ise ata sporumuzu nesilden nesile yaşatacak. Çocuk oyun alanları da minik ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Merkez bünyesinde fuaye alanı ve konferans salonu da bulunacak.

İnteraktif spor

Dünyanın dört bir yanından internet aracılığıyla binlerce kişiyi online olarak buluşturan oyun platformu e-spor da Gençlik ve Spor Merkezi'nde hizmet verecek. Ayrıca binada bulunacak spor kütüphanesi de sporseverlerin ilgisini çekecek.

Engelliler merkezi

Engelli bireylerin sosyal hayattan kopmalarının önüne geçmek, yaşama daha sıkı sıkıya tutunmalarını sağlamak ve sosyalleşerek yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla gençlik ve spor merkezinde engelliler merkezi oluşturulacak. Engelli Merkezi'nde grup ve bireysel çalışma odaları, oyun odası, psikolojik danışma odaları yer alacak. Merkez, engelli bireylerin yaşadığı problemlerin en aza indirilmesi ve toplumla bütünleşmeleri açısından da büyük önem taşıyacak.

"Gençlerimiz için modern bir gençlik ve spor merkezi inşa edeceğiz"

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, gençlik ve spor merkezinin gençlere sosyal, kültürel ve sportif anlamda değer katacağının altını çizdi. Başkan Dursun, "Kendine değer ver hayatında spora yer ver" sloganımızı hayata geçirerek her yaş grubundan komşularımız için bugüne kadar birçok spor alanı oluşturduk. Şimdi de, yarınlarımız olan gençlerimiz için modern bir gençlik ve spor merkezi kazandırıyoruz. Esentepe Mahallemizde inşa edeceğimiz gençlik ve spor merkezimizin proje aşamasını tamamladık, yapımına da en kısa sürede başlayacağız. Gençlerimizin nitelikli alanlarda kaliteli zaman geçirmelerini çok önemsiyoruz. Yüzme havuzumuz ve spor alanlarımız bu merkezde büyük yer tutuyor. Ayrıca bu projemizin önemli özelliklerinden biri engelli kardeşlerimizin hizmet alabileceği bir merkezi de bünyesinde barındırması. Engelliler merkezinde engelli kardeşlerimizin sosyalleşirken yaşam kalitelerini de yükseltmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Sultangazi'de gençlere bir hizmet daha kazandırılıyor
Sultangazi'de gençlere bir hizmet daha kazandırılıyor

Esentepe Mahallesi, Sultangazi, Esentepe, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de gençlere bir hizmet daha kazandırılıyor - Son Dakika


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