SULTANGAZİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM ALANINDA ÇÖPLER YANDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'de geri dönüşüm alanında bulunan çöpler alev alev yandı. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı çöp yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gazi Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm alanında saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Geri dönüşüm için hazırlanan çöp paketleri alev alev yanarken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çöp yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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