Sultangazi'de geri dönüşüm tesisinde yangın - Son Dakika

SULTANGAZİ'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören iş yeri sahibi itfaiyeye haber verirken, çalışanlar bahçe hortumuyla yangına müdahale etti. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ise yangını meraklı gözlerle izleyen vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyararak, olay yerine emniyet şeridi çekti. Geri dönüşüm tesislerindeki yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 saat süren yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, geri dönüşüm tesisinde hasar oluştu.