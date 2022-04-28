SULTANGAZİ'DE GÖÇMENLERİN TUTULDUĞU 'ŞOK EVİ' GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE GÖÇMENLERİN TUTULDUĞU 'ŞOK EVİ' GÖRÜNTÜLENDİ

28.04.2022 10:51

SULTANGAZİ'de, Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen göçmenlerin tutuldukları şok evi ve Yunanistan sınırına götürülmek için kapalı kasa minibüse bindirildiği anlar kameraya yansıdı.

SULTANGAZİ'de, Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen göçmenlerin tutuldukları şok evi ve Yunanistan sınırına götürülmek için kapalı kasa minibüse bindirildiği anlar kameraya yansıdı.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulan bir grup göçmenin, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan 'şok evi'nde tutuldukları belirlendi. Göçmenlerin insan kaçakçıları tarafından bir süre sonra kapalı kasa minibüse bindirilerek Edirne'ye, buradan da Yunanistan sınırına götürüldükleri tespit edildi. Kaçak göçmenlerin 'şok evi'nde toplanması ve daha sonra minibüse bindirilerek götürülmesi güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

SULTANGAZİ'DE GÖÇMENLERİN TUTULDUĞU 'ŞOK EVİ' GÖRÜNTÜLENDİ
SULTANGAZİ'DE GÖÇMENLERİN TUTULDUĞU 'ŞOK EVİ' GÖRÜNTÜLENDİ
SULTANGAZİ'DE GÖÇMENLERİN TUTULDUĞU 'ŞOK EVİ' GÖRÜNTÜLENDİ
SULTANGAZİ'DE GÖÇMENLERİN TUTULDUĞU 'ŞOK EVİ' GÖRÜNTÜLENDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE GÖÇMENLERİN TUTULDUĞU 'ŞOK EVİ' GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE GÖÇMENLERİN TUTULDUĞU 'ŞOK EVİ' GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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